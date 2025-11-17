5 Dinge, die du vor Österreich-Bosnien wissen musst

Es ist das Spiel der Spiele im Wiener Ernst-Happel-Stadion.

Österreich gegen Bosnien-Herzegowina (Di., ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker>>>). Der Sieger fährt zur WM 2026.

Doch mit welcher Elf geht Teamchef Ralf Rangnick in die Partie? Warum ist es wichtig, das WM-Ticket nicht mit einem Remis, sondern mit einem Sieg zu lösen? Was ist von den Fans zu erwarten?

In einer "Ansakonferenz" besprechen Johannes Kristoferitsch und Harald Prantl diese und weitere wichtige Fragen zum Match: