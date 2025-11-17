Großer Polit-Trubel bei Österreichs WM-Quali-Finale gegen Bosnien

Beim entscheidenden WM-Qualifikationsspiel von Österreichs Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag gegen Bosnien-Herzegowina (ab 20:45 Uhr/LIVE-Ticker >>>) wird viel Polit-Prominenz im Wiener Happel-Stadion erwartet.

Vizekanzler Andreas Babler, Finanzminister Markus Marterbauer, Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, Innenminister Gerhard Karner, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt und Wiens Sportstadtrat Peter Hacker haben ihr Kommen angekündigt.

Zeitgerechte Anreise erbeten

Außerdem werden Bosniens Außenminister Elmedin Konakovic und Verteidigungsminister Zukan Helez im Prater-Oval erwartet.

Weiters sind Plätze für Scouts von Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Karlsruhe, Trabzonspor und Genoa reserviert. Der ÖFB bittet um zeitgerechte Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Ticket- und Sicherheitskontrollen würden "einige Zeit in Anspruch nehmen", hieß es seitens des Verbands. Bei einer Anreise mit dem Auto sei aufgrund einer Baustelle rund um das Happel-Stadion mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen.