ÖFB: Nationalstadion in Niederösterreich?

Trotz aller Probleme lebt bei Josef Pröll die Hoffnung auf ein neues Nationalstadion.

Eine Multifunktionsarena im Wiener Prater anstelle des in die Jahre gekommenen Happel-Stadions wäre ein "Leuchtturmprojekt, das weit über den Fußball hinaus gedacht werden muss", sagte der ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzende der APA. Eigentümerin des Happel-Stadions ist die Stadt Wien, Sportstadtrat Peter Hacker verwies auf den laufenden Partizipationsprozess, die Kostenfrage und den Denkmalschutz.

Nicht nur Fußball

Pröll ist zu diesem Thema regelmäßig mit Hacker und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (beide SPÖ) in Kontakt. "Leider ist die Budgetlage sehr angespannt, nichtsdestotrotz ist es ein Projekt, das weiter beworben werden muss", erklärte der Niederösterreicher. Die neue Arena könne nicht nur Veranstaltungsort für Länderspiele sein, sondern müsse es auch für andere Sportarten, Events und Konzerte sein.

Zumindest für Konzerte wird das Happel-Stadion schon jetzt genutzt – und ist dabei ertragreicher als bei Länderspielen. Das ändert nichts am teilweise tristen Zustand der Arena, deshalb plant Hacker Investitionen etwa im Gastronomie- und Toilettenbereich. "Hier besteht zweifelsohne Handlungsbedarf", meinte der Stadtrat. Eventuell schon im kommenden Jahr seien Verbesserungen geplant.

Für Pröll ist das zu wenig. "Wenn man am bestehenden Stadion Neuerungen vornimmt, bringt man es nicht auf internationales Level."

Denkmalschutz für Pröll "kein zentrales Problem"

Unterschiedliche Zugangsweisen gibt es auch zum Denkmalschutz, unter dem das Happel-Stadion steht. "Das ist für mich bei weitem nicht das harte Thema, das keinen großen Wurf ermöglicht. Wir sehen den Denkmalschutz nicht als zentrales Problem", sagte Pröll. Hacker meinte dazu: "Ich kann keine Entscheidung über Angelegenheiten des Bundesdenkmalamts treffen, das ist Sache des Bundes."

Größtes Hindernis auf dem Weg zu einem neuen Stadion ist die Finanzierung. "Die Engpässe sollten uns aber nicht bremsen. Wir sollten uns strategisch in dieses Thema vertiefen", forderte Pröll und erzählte, er habe bereits Gespräche mit potenziellen Investoren geführt. "Da wird uns bekundet, dass tatsächlich etwas möglich sein kann."