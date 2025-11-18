WM-Quali: Dieser Sender überträgt Österreich gegen Bosnien

Das ÖFB-Team kann am Dienstag mit einem Punktgewinn gegen Bosnien-Herzegowina das WM-Ticket lösen (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Der WM-Quali-Showdown geht in einem ausverkauften Ernst-Happel-Stadion über die Bühne.

Alle Fans, die nicht im Stadion sind, können das Spiel im TV verfolgen. ServusTV überträgt ab 19:35 Uhr live. Auch in der Mediathek ServusTV On ist die Partie zu sehen.

Zudem begleiten euch die LAOLA1-Redakteure Hannes, July und Patrick in einer Watchparty auf Youtube durch die Partie. Eine halbe Stunde vor Spielbeginn geht es los.