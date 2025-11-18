LIVE-Watchparty: Österreich gegen Bosnien

Showdown für das österreichische Nationalteam in der WM-Qualifikation! Das ÖFB-Team kann am Dienstag mit einem Punktgewinn gegen Bosnien-Herzegowina das WM-Ticket lösen (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

LAOLA1 startet zur Partie eine LIVE-Watchparty auf YouTube.

Hannes, July und Patrick sind live am Start und begleiten euch durch das Spiel mit Reaktionen, Analysen und beantworten eure Fragen. Kommentiert live, teilt eure Tipps und seid Teil der Watchparty. Eine halbe Stunde vor Spielbeginn geht es los.