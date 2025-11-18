NEWS

LIVE-Watchparty: Österreich gegen Bosnien

Hannes, July und Patrick sind live am Start und begleiten euch durch das Spiel mit Reaktionen, Analysen und beantworten eure Fragen.

Showdown für das österreichische Nationalteam in der WM-Qualifikation! Das ÖFB-Team kann am Dienstag mit einem Punktgewinn gegen Bosnien-Herzegowina das WM-Ticket lösen (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

LAOLA1 startet zur Partie eine LIVE-Watchparty auf YouTube.

Verfolge Österreich gegen Bosnien-Herzegowina in der LAOLA1-Watchparty:

