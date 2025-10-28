ÖFB-U19-Frauen zeigen gegen England auf

Das österreichische U19-Frauen-Nationalteam beendet die erste EM-Qualifikationsrunde mit einem 1:1-Achtungserfolg gegen England.

Die beiden Treffer des Spiels fallen binnen einer Minute. Zunächst bringt Chelsea-Stürmerin Lois Shooter die Engländerinnen mit 1:0 in Führung (36.). Praktisch im Gegenzug sorgt Vienna-Angreiferin Denise Lueger für den 1:1-Ausgleich (37.).

Das Spiel bleibt in der Folge bis zum Schluss ausgeglichen und spannend, Treffer fallen jedoch keine mehr.

Teamchef Markus Hackl resümiert: "Wir haben eine extrem gute Energie und Intensität in der Partie gehabt, die Zweikämpfe sehr präsent geführt und aus dem Spiel heraus quasi keine Torchancen zugelassen. Auch wenn England mehr Ballbesitz hatte, waren Chancen auf den Sieg da, der nicht unverdient gewesen wäre. Der Abschluss mit dem Remis heute gibt uns für das Frühjahr ein gutes Gefühl. Von der Leistung bin ich heute sehr zufrieden."

Kantersieg gegen Estland

Die erste Qualifikationsrunde für die U19-Europameisterschaft 2026 in Bosnien und Herzegowina wird im Rahmen von Miniturnieren ausgetragen.

Dank eines 12:0-Kantersiegs gegen Gastgeber Estland im zweiten Gruppenspiel lösten die Österreicherinnen das Ticket für die zweite und entscheidende Qualifikationsrunde bereits vor dem Spiel gegen England. Die zweite Qualifikationsrunde geht im Frühjahr 2026 über die Bühne.

Im ersten Gruppenspiel musste sich die Hackl-Auswahl mit 0:2 gegen Griechenland geschlagen geben.