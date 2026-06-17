Noten! Ein Einser und ein Vierer nach Österreichs WM-Auftakt

Auftakt geglückt!

Das ÖFB-Team kann im ersten WM-Spiel seit 28 Jahren gewinnen. Gegen Underdog Jordanien taten sich Ralf Rangnicks Mannen lange sehr schwer, siegten schlussendlich aber verdient mit 3:1 (Spielbericht>>>) und machten damit einen ersten Schritt Richtung Sechzehntelfinale.

Bei den Einzelspielern war durchaus Licht und Schatten dabei, nur einer überzeugte vollends.

LAOLA1 analysiert die Leistung aller ÖFB-Akteure und verteilt Noten (1=Sehr Gut, 2=Gut, 3=Befriedigend, 4=Genügend, 5=Nicht Genügend, "-" = zu kurz eingesetzt).

Die Noten für die ÖFB-Kicker: