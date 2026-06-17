Praktisch ausverkauft
Dort war eine Kurve ganz in Rot zu bestaunen, wenngleich insgesamt die jordanischen Anhänger in Überzahl gewesen sein dürften.
Das Stadion der San Francisco 49ers ist bei der WM für 68.827 Menschen zugelassen, 68.527 waren da. Die Arena war also praktisch ausverkauft.
"Die Stimmung war ein Wahnsinn, das Stadion war richtig geil!"
"Ich habe es richtig geil gefunden. Die Stimmung war ein Wahnsinn, das Stadion war richtig geil. Du merkst schon, dass das eine Weltmeisterschaft ist, die größte Bühne. Das macht schon sehr, sehr viel Spaß", strahlt Laimer.
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Auch Torschütze Romano Schmid ist ob des Andrangs ganz baff: "Unfassbar! Nochmal danke an die Fans! Auch die Jordanien-Fans waren zwischenzeitlich echt laut, aber es war schon sehr viel Rot, und das ist schon etwas Besonderes in Amerika."
Rangnick wünscht sich das auch im Klub-Fußball
Ob bei "I am from Austria" vor dem Match, "Life is life" von Opus zur Pause oder "Sweet Carolina" nach dem Schlusspfiff – die klassischen Hadern dröhnten auch in Santa Clara aus den Stadionboxen und wurden lautstark mitgesungen.
"Die Atmosphäre und die Energie im Stadion haben Spaß gemacht. Die Stimmung war großartig, beide Seiten haben ihre Mannschaften friedlich unterstützt. So würde man sich auch den Vereinsfußball wünschen", sagt Teamchef Ralf Rangnick.
Marko Arnautovic verspricht: "Danke an alle Österreicher für die Unterstützung. Wir werden weiter kämpfen für euch."