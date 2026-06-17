Österreich Österreich AUT
Jordanien Jordanien JOR
Endstand
3:1
1:0 , 2:1
  • Romano Schmid
  • Yazan Al Arab e
  • Marko Arnautovic
  • Ali Iyad Olwan
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NEWS

"Unfassbar!" Rot-weiß-rote Fan-Massen begeistern

Klassiker aus den Boxen, ein toller Fan-Marsch und hocherfreute Spieler. Die ÖFB-Fans haben bei der WM Eindruck hinterlassen.

Harald Prantl
Textquelle: © LAOLA1
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Vor dem Spiel war Ungewissheit.

Konrad Laimer sagt: "Es war schwer zu sagen, was dich in diesem Riesenstadion erwartet. Wie viele Leute kommen? Wie ist die Stimmung? Wie viele Österreicher sind da?"

Nach dem 3:1-Sieg zum WM-Start gegen Jordanien lassen sich positive Antworten auf all diese Fragen geben.

Ein beeindruckender Fan-Marsch

"Schon vor dem Spiel war ein Video im Umlauf, wo die Fans gefeiert haben", sagt Ralf Rangnick.

Das ÖFB-Team hat also mitbekommen, dass tausende Anhänger in Rot-Weiß-Rot den Weg in die Bay Area auf sich genommen haben, um das Nationalteam bei seinem ersten WM-Auftritt seit mehr als einem Vierteljahrhundert zu unterstützen.

Der Marsch der Fans zum Stadion ließ die Herzen aller Anwesenden höher schlagen, die Stimmung war ausgezeichnet und gleichzeitig friedlich. Entspannt eskortierte die Exekutive hunderte Österreicher gleichzeitig zum Stadion in San Francisco.

Praktisch ausverkauft

Dort war eine Kurve ganz in Rot zu bestaunen, wenngleich insgesamt die jordanischen Anhänger in Überzahl gewesen sein dürften.

Das Stadion der San Francisco 49ers ist bei der WM für 68.827 Menschen zugelassen, 68.527 waren da. Die Arena war also praktisch ausverkauft.

"Die Stimmung war ein Wahnsinn, das Stadion war richtig geil!"

Konrad Laimer

"Ich habe es richtig geil gefunden. Die Stimmung war ein Wahnsinn, das Stadion war richtig geil. Du merkst schon, dass das eine Weltmeisterschaft ist, die größte Bühne. Das macht schon sehr, sehr viel Spaß", strahlt Laimer.

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Auch Torschütze Romano Schmid ist ob des Andrangs ganz baff: "Unfassbar! Nochmal danke an die Fans! Auch die Jordanien-Fans waren zwischenzeitlich echt laut, aber es war schon sehr viel Rot, und das ist schon etwas Besonderes in Amerika."

Rangnick wünscht sich das auch im Klub-Fußball

Ob bei "I am from Austria" vor dem Match, "Life is life" von Opus zur Pause oder "Sweet Carolina" nach dem Schlusspfiff – die klassischen Hadern dröhnten auch in Santa Clara aus den Stadionboxen und wurden lautstark mitgesungen.

"Die Atmosphäre und die Energie im Stadion haben Spaß gemacht. Die Stimmung war großartig, beide Seiten haben ihre Mannschaften friedlich unterstützt. So würde man sich auch den Vereinsfußball wünschen", sagt Teamchef Ralf Rangnick.

Marko Arnautovic verspricht: "Danke an alle Österreicher für die Unterstützung. Wir werden weiter kämpfen für euch."

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