Vor dem Spiel war Ungewissheit.

Konrad Laimer sagt: "Es war schwer zu sagen, was dich in diesem Riesenstadion erwartet. Wie viele Leute kommen? Wie ist die Stimmung? Wie viele Österreicher sind da?"

Nach dem 3:1-Sieg zum WM-Start gegen Jordanien lassen sich positive Antworten auf all diese Fragen geben.

Ein beeindruckender Fan-Marsch

"Schon vor dem Spiel war ein Video im Umlauf, wo die Fans gefeiert haben", sagt Ralf Rangnick.

Das ÖFB-Team hat also mitbekommen, dass tausende Anhänger in Rot-Weiß-Rot den Weg in die Bay Area auf sich genommen haben, um das Nationalteam bei seinem ersten WM-Auftritt seit mehr als einem Vierteljahrhundert zu unterstützen.

Der Marsch der Fans zum Stadion ließ die Herzen aller Anwesenden höher schlagen, die Stimmung war ausgezeichnet und gleichzeitig friedlich. Entspannt eskortierte die Exekutive hunderte Österreicher gleichzeitig zum Stadion in San Francisco.