28 Jahre Warten auf ein WM-Tor. 36 Jahre Warten auf einen WM-Sieg. Jetzt ist beides Geschichte.

Österreich startet mit einem 3:1-Erfolg gegen Jordanien in die Weltmeisterschaft 2026 und holt die ersten drei Punkte in Gruppe J.

Spieler des Tages? Für die ADMIRAL Ansakonferenz ganz klar: Marko Arnautovic.

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Nach seiner Einwechslung bringt der ÖFB-Rekordspieler sofort Schwung ins Spiel, ist am entscheidenden 2:1 maßgeblich beteiligt und setzt mit seinem Elfmeter zum 3:1 den Schlusspunkt.

Auch Romano Schmid liefert eine starke Leistung ab und zählt – gemeinsam mit den eingewechselten Kevin Danso, Carney Chukwuemeka und Paul Wanner – zu den Gewinnern des WM-Auftakts.

Wie überzeugend war der Auftritt wirklich? Was macht dieser Sieg mit dem ÖFB-Hype? Und welche Schlüsse lassen sich bereits für das Duell mit Argentinien ziehen?

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