Überraschung! Das ist die erste ÖFB-WM-Startelf seit 28 Jahren

Die Stunde der Wahrheit ist gekommen!

Österreich bestreitet in der Nacht auf Mittwoch (ab 06:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>) sein erstes Spiel bei einer FIFA Weltmeisterschaft seit 1998.

Teamchef Ralf Rangnick baut in seine Startelf gegen Jordanien die ein oder andere Überraschung ein.

Der verletzte Christoph Baumgartner wird auf der Zehn von Konrad Laimer ersetzt. Dafür rückt Phillipp Mwene auf die Position als linker Verteidiger.

Die Solo-Spitze gibt Sasa Kalajdzic. Für den Wiener ist es der erste ÖFB-Startelf-Einsatz seit Oktober 2023.

Die ÖFB-Startelf: A. Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, X. Schlager; Schmid, Laimer, Sabitzer; Kalajdzic

Die ÖFB-Ersatzbank: Wiegele, Pentz, Affengruber, Danso, Friedl, Svoboda, Grillitsch, Chukwuemeka, Ljubicic, Prass, Wanner, Schöpf, Arnautovic, Gregoritsch, Wimmer

Die Startelf Jordaniens: Abu Laila; Haddad, Nasib, Al-Arab, Abualnadi, Abu Taha; Tamari, Al-Rashdan, Al Rawabdeh, Al Fakhouri; Olwan