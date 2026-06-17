Österreich Österreich AUT
Jordanien Jordanien JOR
Endstand
3:1
1:0 , 2:1
  • Romano Schmid
  • Yazan Al Arab e
  • Marko Arnautovic
  • Ali Iyad Olwan
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NEWS

Angeschlagen? So geht es Stefan Posch und David Alaba

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick fürchtet, einen Spieler für den Rest des Turniers zu verlieren.

Harald Prantl
Textquelle: © LAOLA1
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Nach dem 3:1-Sieg gegen Jordanien zum WM-Start macht sich Ralf Rangnick Sorgen um einen seiner Stammspieler.

Stefan Posch ist nach einem Zusammenprall in der zweiten Hälfte am Kiefer verletzt.

Die Mannschaft fliegt nach dem Spiel nach Santa Barbara zurück, dort soll am Mittwoch ein Röntgen Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben.

"Er hat starke Schmerzen. Wir hoffen, es ist nichts gebrochen", sagt der ÖFB-Teamchef. Sollte sich Posch den Kiefer gebrochen haben, würde er wohl für den Rest der WM ausfallen, weiß Rangnick.

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Das ist der Stand bei David Alaba

In der 59. Minute ausgewechselt wurde David Alaba. Der Superstar hatte in der Vorbereitung mit muskulären Problemen zu kämpfen.

"Der Muskel hat ein bisschen zugemacht. Aber alles gut", sagt der Innenverteidiger. Wie schlimm es wirklich ist, werden die kommenden Tage zeigen.

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Die Highlights des Spiels im VIDEO:

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