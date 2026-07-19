Besondere Ehre für ÖFB-Star David Alaba

Die Österreichische Post startet ihre neue Briefmarkenserie "Sport" mit einer Widmung an David Alaba.

"Österreich ist meine Heimat, mein Land, meine Identität. Eine eigene Sonderbriefmarke zu bekommen, ist für mich ein großes Privileg und eine wirklich riesengroße Ehre", wird der Kapitän des österreichischen Fußball-Nationalteams in einer Aussendung zitiert.

Erstausgabetag ist der 20. Juli - der Tag nach dem WM-Finale. Das ÖFB-Team war im Sechzehntelfinale ausgeschieden.

Interessierte können die Briefmarke erwerben

Am Montag findet im Philatelie-Shop in der Post am Rochus (Rochusplatz 1, 1030 Wien) von 9.00 bis 13.00 Uhr ein offizielles Sonderpostamt statt.

Interessierte können die neue Briefmarke erwerben und ihre Briefe und Postkarten gleich mit einem eigens gestalteten Sonderstempel versehen lassen, hieß es.

Der von Melanie Musegg gestaltete Briefmarkenblock umfasst zwei Marken, einmal ein Porträt von David Alaba (Nominale von 3,50 Euro) und einmal den Star im Dress der Nationalmannschaft in einer Spielsituation (Nominale von 1 Euro).

Der Briefmarkenblock erscheint in einer Auflage von insgesamt 160.000 Stück.