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Rekord-Preisgeld! Diese Summe erhält der Weltmeister
Spanien oder Argentinien darf sich nach dem Finale über eine Rekordsumme an Preisgeld freuen. Auch wie viel Geld der ÖFB kassierte, ist bekannt.
Der Fußball-Weltmeister darf sich über ein Rekord-Preisgeld freuen.
Der Sieger des Endspiels am Sonntag zwischen Spanien und Argentinien (21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) erhält als Prämie 50 Millionen US-Dollar (43,71 Mio. Euro).
An den Verlierer schüttet der Weltverband FIFA noch 33 Millionen US-Dollar aus. Für den dritten Platz erhält England 29 Millionen US-Dollar, der Vierte, Frankreich, bekommt 27 Millionen Dollar.
Bei der WM 2022 in Katar hatte Argentinien als Weltmeister 42 Millionen US-Dollar kassiert.
Vor dem Turnier herrschte bei mehreren Verbänden Unmut angesichts der hohen Kosten, schwankender Wechselkurse und der Steuergesetze in den USA.
ÖFB erhielt 13,5 Millionen Dollar
Nach der Kritik erhöhte die FIFA deshalb die Gesamtausschüttung vor allem über höhere Start- und Vorbereitungspauschalen.
So gehen insgesamt 871 Millionen US-Dollar direkt an die 48 teilnehmenden Verbände. Jedes Team erhielt 2,5 Millionen US-Dollar, um die Vorbereitungskosten zu decken. Dazu kommen 10 Millionen US-Dollar als Minimalbetrag beim Ausscheiden in der Vorrunde.
Je nach Erfolg in der K.-o.-Runde stieg die Erfolgsprämie. Der ÖFB erhielt nach dem Ausscheiden im Sechzehntelfinale insgesamt 13,5 Millionen US-Dollar.