ÖFB-Team verbessert sich in FIFA-Weltrangliste

Österreich hat sich in der neuen FIFA-Weltrangliste um einen Platz verbessert. Das am Montag veröffentlichte Update weist das ÖFB-Team nun auf dem 23. Rang aus. Zuvor war die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick auf Platz 24 gelegen.

Die Verbesserung erfolgt nach der Weltmeisterschaft 2026, wo Österreich einen Sieg gegen Jordanien (3:1), ein Remis gegen Algerien (3:3) und zwei Niederlagen gegen Argentinien (0:2) und Spanien (0:3) einfuhr.

Spanien löst Argentinien an der Spitze ab

An der Spitze der Weltrangliste gibt es einen neuen Leader: Der frischgebackene Weltmeister Spanien verdrängt Argentinien von Platz eins. Die Iberer führen das Ranking nun vor der "Albiceleste" und Frankreich an.

Den größten Sprung im neuen Ranking macht Norwegen. Der WM-Viertelfinalist verbessert sich von Rang 31 auf Platz 19 und zählt damit zu den größten Gewinnern des Updates.

Nations-League-Spiele als nächste Bewährungsprobe

Das nächste Update der FIFA-Weltrangliste erfolgt am 7. Oktober. Davor stehen für das ÖFB-Team noch vier Partien im Rahmen der UEFA Nations League auf dem Programm.

Ende September tritt Österreich zunächst zweimal vor heimischem Publikum an: In Linz geht es gegen Israel, in Wien wartet der Kosovo. Anfang Oktober folgen zwei Auswärtsspiele gegen Irland und den Kosovo.