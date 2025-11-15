WM-Qualifikation heute: Zypern - Österreich

In der vorletzten Runde der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 trifft Österreich auswärts auf Zypern (ab 18 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Nach der bitteren Last-Minute-Niederlage in Rumänien will die Elf von Cheftrainer Ralf Rangnick auf Zypern einen wichtigen Sieg im Rennen um den Sieg in Gruppe H und die damit verbundene WM-Qualifikation einfahren.

Bei einem Sieg wäre man bereits für die WM qualifiziert, sofern Bosnien-Herzegowina nicht gegen Rumänien gewinnt.

Für Zypern geht es hingegen um nicht mehr allzu viel. Mit acht Zählern liegt man aktuell auf Rang fünf und hat keine Chance mehr auf eine Qualifikation.

Das erste Duell konnte das ÖFB-Team im September knapp mit 1:0 für sich entscheiden.