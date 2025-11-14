Wen stellt Rangnick gegen Zypern auf?

Wen stellt Ralf Rangnick in der WM-Quali gegen Zypern (Sa., ab 18 Uhr im LIVE-Ticker) auf?

"Wir wissen, wir sind in der Lage, das Spiel zu gewinnen, wenn wir unsere Qualitäten auf den Platz bringen", sagt der Teamchef. Doch wem schenkt er diesmal das Vertrauen?

Fragezeichen Innenverteidigung

Im Tor dürfte Alexander Schlager weiterhin die Nase vor Patrick Pentz haben.

In der Viererkette fehlen mit David Alaba und Phillipp Mwene zwei Stammkräfte wegen Gelbsperren.

Philipp Lienhart ist gesetzt, daneben kommt es darauf an, ob sich Rangnick für einen Linksfuß, das wäre Marco Friedl, entscheidet. Erwartbar ist allerdings, dass Kevin Danso den Vorzug bekommt. Leopold Querfeld wäre eine Alternative.

Xaver Schlager ist der Schlüssel

Was die Außenverteidiger-Fragen angeht, wird viel davon abhängen, ob Xaver Schlager fit genug für einen Startelf-Einsatz ist und neben Dauerbrenner Nicolas Seiwald beginnt. "Alle sind fit und einsatzfähig", sagt Rangnick, also spricht offenbar nichts dagegen.

Wenngleich er einschränkt, dass Schlager eher keine 90 Minuten am Platz stehen wird. Demnach kann Konrad Laimer in die Viererkette rücken.

Nachdem der Teamchef zuletzt mit Alexander Prass wenig zufrieden war und in einem derart wichtigen Spiel eher auf das Experiment Marco Friedl – er spielte 2022 zuletzt von Start weg als Linksverteidiger im ÖFB-Team, diese Position in den vergangenen Wochen aber bei Werder – verzichten wird, ist eine Variante mit Stefan Posch rechts und Laimer links wahrscheinlich.

Wer stürmt?

Dann würden Marcel Sabitzer und Romano Schmid auf den offensiven Seiten-Positionen agieren. Mit Patrick Wimmer stünde ein schlagkräftiger Joker parat, der frischen Wind bringen kann.

Christoph Baumgartner ist sowieso gesetzt, und angesichts der wenigen Spielpraxis und zuletzt auch kaum überzeugenden Leistungen von Michael Gregoritsch bekommt wohl Marko Arnautovic an vorderster Front den Vorzug.