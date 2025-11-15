Zypern Zypern CYP
Diese Rangnick-Elf soll es auf Zypern richten

Das ÖFB-Team könnte bereits am heutigen Samstag die WM-Teilnahme fixieren, dazu braucht es aber zwingend einen Sieg auf Zypern. Mit folgender Elf soll dieser gelingen:

Der 15. November 2025 könnte ein denkwürdiger Tag in der jüngeren ÖFB-Geschichte werden.

Bei einem Sieg auf Zypern (ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>) und einem bosnischen Ausrutscher im Abendspiel gegen Rumänien (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker>>>) steht bereits am heutigen Samstag fest, dass Österreich im Sommer 2026 erstmals seit 28 Jahren wieder an einer FIFA-Weltmeisterschaft teilnimmt.

Alle Szenarien: So fährt Österreich zur WM>>>

Im Duell mit der Nummer 125 der Welt gibt es also keinen Raum für Experimente. Teamchef Ralf Rangnick schickt die ihm nominell beste zur Verfügung stehende Startelf auf das Feld.

David Alaba und Phillipp Mwene fehlen gesperrt, dafür kann Xaver Schlager im Mittelfeld sein Startelf-Comeback geben.

Konrad Laimer läuft diesmal als Linksverteidiger auf. Vorne soll Rekordschütze Marko Arnautovic für die Tore sorgen.

Die ÖFB-Startelf: A. Schlager; Posch, Danso, Lienhart, Laimer; Seiwald, X. Schlager; Schmid, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic

Die ÖFB-Ersatzbank: Polster, Pentz, Friedl, Prass, Grillisch, Gregoritsch, Querfeld, Wurmbrand, Grüll, Wimmer, Florucz, Schöpf

Die Zypern-Startelf: Fabiano; Shikis, Shelis, Panagiotou, Correia; Loizou, Kousoulos, Charalampous, Tzionis; Sotiriou, Kastanos

Die Zypern-Ersatzbank: Mall, Michael, Kyprianou, Satsias, Koutsakos, Kakoulli, Costi, S. Andreou, E. Andreou, Ioannou, Foti, Kyriakou

Wen stellt Rangnick gegen Zypern auf?

Alle Szenarien: So fährt Österreich zur WM

Der ÖFB sucht die Leichtigkeit

WM-Qualifikation LIVE: Zypern - Österreich

WM-Quali: Dieser TV-Sender zeigt Zypern gegen Österreich

Deine ÖFB-Startelf gegen Zypern - Stimme ab!

Teamchef-Challenge: So würdet ihr gegen Zypern aufstellen

