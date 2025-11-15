Arnautovic-Doppelpack bringt ÖFB der WM-Quali nahe

Österreich steht kurz vor der erfolgreichen WM-Qualifikation!

Das ÖFB-Team feiert am Samstagabend dank eines Doppelpacks von Marko Arnautovic (18./Elfmeter, 55.) einen 2:0-Erfolg auf Zypern und fährt damit in der Quali-Gruppe H im siebenten Spiel den sechsten Sieg ein.

Mit mittlerweile 18 Punkten liegt die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick nun fünf Zähler vor Bosnien, das noch am Samstag daheim gegen Rumänien spielt. Sollten die Bosnier keinen Sieg einfahren, wäre Österreich fix für die Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert.

Andernfalls müssen Sabitzer und Co. Bosnien am Dienstag in Wien (20:45 Uhr) im abschließenden Gruppenspiel endgültig auf Distanz halten.

ÖFB-Sieg steht kaum in Frage

Der Sieg der Österreicher in Limassol steht selten außer Frage. Nach einem Foul an Baumgartner wird dem ÖFB-Team ein Elfmeter zugesprochen, den Arnautovic souverän verwandelt (18.).

In Folge hat die Rangnick-Truppe das Geschehen sicher im Griff. Nach Seitenwechsel erobert Danso dank starken Pressings den Ball, dieser kommt etwas glücklich zu Arnautovic, der mit einem Haken seinen zyprischen Gegenspieler und den Torhüter austrickst und lässig zum 2:0 einschiebt (55.).

Patrick Wimmer scheitert kurz vor Schluss noch an der Stange, brenzlig wird es für Rot-Weiß-Rot in Limassol aber nie.