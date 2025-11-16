Das ÖFB-Team hatte das WM-Ticket am Samstag für ein paar Stunden bereits in der Hand – doch die Entscheidung fällt erst am Dienstag.

Nach dem souveränen 2:0-Erfolg auf Zypern kommt es im Ernst-Happel-Stadion zum Showdown um den Gruppensieg. Gegner Bosnien reist mit Rückenwind an, nachdem sie Rumänien trotz Rückstands mit 3:1 besiegt haben.

Die Community ist gespalten - Elber_29 meint: "Perfekt, weil lieber im Happel Stadion den Aufstieg fix machen."

User FCB999 warnt hingegen: "Ganz schlecht für Österreich. Auf ein X kannst nicht spielen, ein klassisches Heimspiel wird es auch nicht. Objektiv ist Bosnien nicht schlechter. Das wird über Tagesverfassung, Nerven, Glück und Taktik entschieden. Ich befürchte nichts Gutes – die Niederlage in Rumänien hat uns erst in diese Lage gebracht."

Die Ansakonferenz analysiert die rot-weiß-rote Leistung und blickt voraus auf den Kracher in Wien – inklusive der großen Frage, die ganz Fußball-Österreich beschäftigt: Schafft Österreich die direkte Qualifikation für die WM 2026?

Hier ansehen: