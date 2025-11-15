Bosnien dreht Partie und holt sich Endspiel gegen Österreich

Bosnien holt sich ein "Finalspiel" um die WM-Qualifikation gegen Österreich in Wien (Dienstag, 20:45 Uhr).

Am späten Samstagabend feiern die Bosnier daheim gegen Rumänien einen 3:1-Erfolg, womit sie in der Gruppe H der ÖFB-Truppe wieder auf zwei Punkte naherücken.

Mit einem Sieg in Wien könnte Bosnien Österreich noch vom ersten Gruppenplatz und damit dem Fixplatz für die WM verdrängen. Der Gruppen-Zweite muss den Weg ins Playoff gehen.

Dragus sieht Rot

Dabei sieht es lange Zeit gut aus für die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick: Birligea bringt die Gäste in der 17. Minute in Führung. Nach Seitenwechsel gelingt Dzeko der schnelle Ausgleich (49.). Wenig später ist Rumänien nach einer Roten Karte gegen Dragus in Unterzahl.

Im Finish sorgen Bajraktarevic (75.) und Tabakovic (90.) noch für den wichtigen Sieg der Bosnier.

Bei den Bosniern sehen Dzenis Burnic, Amar Dedic sowie Nikola Katic ihre jeweils zweite Gelbe Karte der Qualifikation und fehlen damit am Dienstag im Happel-Oval gesperrt.