Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina BIH
Rumänien Rumänien ROU
Endstand
3:1
0:1 , 3:0
  • Edin Dzeko
  • Esmir Bajraktarevic
  • Haris Tabakovic
  • Daniel Birligea
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Bosnien dreht Partie und holt sich Endspiel gegen Österreich

Mit einem Sieg am Dienstag in Wien könnten die Bosnier dem ÖFB-Team noch den Fix-Platz bei der WM 2026 wegschnappen.

Bosnien dreht Partie und holt sich Endspiel gegen Österreich Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Bosnien holt sich ein "Finalspiel" um die WM-Qualifikation gegen Österreich in Wien (Dienstag, 20:45 Uhr).

Am späten Samstagabend feiern die Bosnier daheim gegen Rumänien einen 3:1-Erfolg, womit sie in der Gruppe H der ÖFB-Truppe wieder auf zwei Punkte naherücken.

Mit einem Sieg in Wien könnte Bosnien Österreich noch vom ersten Gruppenplatz und damit dem Fixplatz für die WM verdrängen. Der Gruppen-Zweite muss den Weg ins Playoff gehen.

Dragus sieht Rot

Dabei sieht es lange Zeit gut aus für die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick: Birligea bringt die Gäste in der 17. Minute in Führung. Nach Seitenwechsel gelingt Dzeko der schnelle Ausgleich (49.). Wenig später ist Rumänien nach einer Roten Karte gegen Dragus in Unterzahl.

Im Finish sorgen Bajraktarevic (75.) und Tabakovic (90.) noch für den wichtigen Sieg der Bosnier.

Bei den Bosniern sehen Dzenis Burnic, Amar Dedic sowie Nikola Katic ihre jeweils zweite Gelbe Karte der Qualifikation und fehlen damit am Dienstag im Happel-Oval gesperrt.

Diese 30 Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 schon fix

USA (Gastgeber)
Mexiko (Gastgeber)

Slideshow starten

31 Bilder

Mehr zum Thema

Alle Szenarien: So fährt Österreich zur WM

Alle Szenarien: So fährt Österreich zur WM

ÖFB-Team
22
Doppelpacker Arnautovic: "Heute hat man die Energie gesehen"

Doppelpacker Arnautovic: "Heute hat man die Energie gesehen"

ÖFB-Team
4
WM-Qualifikation LIVE: Bosnien und Herzegowina - Rumänien

WM-Qualifikation LIVE: Bosnien und Herzegowina - Rumänien

FIFA WM
26
Drei Mal die Bestnote! Die ÖFB-Einzelkritik zum Sieg auf Zypern

Drei Mal die Bestnote! Die ÖFB-Einzelkritik zum Sieg auf Zypern

ÖFB-Team
27
Arnautovic-Doppelpack bringt ÖFB der WM-Quali nahe

Arnautovic-Doppelpack bringt ÖFB der WM-Quali nahe

ÖFB-Team
39
WM-Qualifikation LIVE: Zypern - Österreich

WM-Qualifikation LIVE: Zypern - Österreich

ÖFB-Team
92
Diese Rangnick-Elf soll es auf Zypern richten

Diese Rangnick-Elf soll es auf Zypern richten

ÖFB-Team
11
Kommentare

Kommentare

ÖFB-Team Fußball FIFA WM 2026 Bosnien-Herzegowina Rumänien (Team, Fußball)