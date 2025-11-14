Zypern Zypern CYP
Österreich Österreich AUT
Morgen 18:00 Uhr
1 9.50
X 5.10
2 1.24
admiral
  • Vorbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Der ÖFB sucht die Leichtigkeit

In Zypern soll ein großer Schritt zur WM gemacht werden. Vielleicht sogar der letzte. Und das ohne Druck.

Der ÖFB sucht die Leichtigkeit Foto: © GEPA
Harald Prantl
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Es geht um alles.

Das ÖFB-Team muss im WM-Quali-Spiel gegen Zypern (Sa., ab 18 Uhr im LIVE-Ticker), und wahrscheinlich auch jenem gegen Bosnien-Herzegowina, liefern, um das WM-Ticket zu lösen.

"Wir gehen mit einem gewissen Druck ins Spiel, Auswärtsspiele sind nie leicht", sagt Marcel Sabitzer.

"Wir lassen uns nicht verrückt machen"

Die Augen der Nation sind auf die österreichischen Kicker gerichtet, nach 28 Jahren Wartezeit soll es endlich wieder zu einer Weltmeisterschaft gehen.

Hier lesen: Wen stellt Rangnick auf?

Gleichzeitig will sich das Nationalteam nicht die Hoffnungen eines ganzen Landes auf die Schultern lasten. "Wir lassen uns nicht verrückt machen", sagt Sabitzer.

Teamchef Ralf Rangnick fügt hinzu: "Entscheidend ist, dass die Vorfreude deutlich größer ist als alles andere."

Es braucht mehr als nur Fokus

Der Fokus ist da, die Spannung auch. Doch es braucht mehr als das.

"Es ist immer noch ein Spiel!"

Ralf Rangnick

"Wir haben unsere besten Spiele gemacht, wenn wir eine Kombination aus kindlicher Spielfreude und hoher Intensität auf den Platz gebracht haben", erklärt Rangnick.

Nachsatz: "Es ist immer noch ein Spiel, das Ganze muss mit der notwendigen Lockerheit versehen sein."

Das ÖFB-Team ist gewarnt

Auf die leichte Schulter nimmt das Duell mit den Zyprioten sowieso keiner.

"Die Mannschaft kann sich noch an das Hinspiel erinnern. Wir hatten Mühe, uns durchzusetzen. Wir wissen, dass das ein unangenehmer Gegner ist. Das ist ein taktisch disziplinierter Gegner mit einer klaren Handschrift des Trainers. Die werden uns sicher nichts schenken", weiß Rangnick.

1.700 Auswärtsfans

Zypern hat in den Heimspielen gegen Rumänien und Bosnien nach einem 0:2-Rückstand jeweils noch remisiert.

"Die zwei Spiele haben gezeigt, dass es noch nicht heißt, dass man das Spiel gewinnt, wenn man gegen diesen Gegner 2:0 führt. Wir sind vorgewarnt", sagt Rangnick.

Rund 1.700 Österreicher werden das Team in Limassol unterstützen.

Keine Seitenblicke

Dass mit Schützenhilfe der Rumänen das WM-Ticket schon am Samstag gelöst werden kann, ist allen bewusst.

Doch Rangnick will damit nicht spekulieren: "Die Spieler müssen und sollen sich auf das konzentrieren, was auf dem Platz passiert. Wenn wir zu 100 Prozent körperlich und mental da sind, sind wir schwer zu schlagen. Der Fokus muss auf diesem einen Spiel liegen!"

Und dann soll es mit der Erfüllung des großen Traums klappen. Sabitzer: "Die WM-Quali ist das letzte, das unserer Generation fehlt. Das hat einen sehr hohen Stellenwert."

Wie würdest du das ÖFB-Team aufstellen?

Mehr zum Thema

Wen stellt Rangnick gegen Zypern auf?

Wen stellt Rangnick gegen Zypern auf?

ÖFB-Team
ÖFB-Tore: Wenn's mal wieder länger dauert

ÖFB-Tore: Wenn's mal wieder länger dauert

ÖFB-Team
20
Eskalation bei der Passkontrolle?

Eskalation bei der Passkontrolle?

ÖFB-Team
20
Deine ÖFB-Startelf gegen Zypern - Stimme ab!

Deine ÖFB-Startelf gegen Zypern - Stimme ab!

ÖFB-Team
14
WM-Quali: Dieser TV-Sender zeigt Zypern gegen Österreich

WM-Quali: Dieser TV-Sender zeigt Zypern gegen Österreich

ÖFB-Team
So schaffte Österreich zuletzt die WM-Qualifikation

So schaffte Österreich zuletzt die WM-Qualifikation

ÖFB-Team
Warum Sturm-Verteidiger Malic nicht für Österreich spielen wollte

Warum Sturm-Verteidiger Malic nicht für Österreich spielen wollte

FIFA WM
197
Kommentare

Kommentare

Harald Prantl ÖFB-Team Fußball FIFA WM 2026 LAOLA1+ Marcel Sabitzer Ralf Rangnick WM-Qualifikation