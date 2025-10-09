Österreich steht in der WM-Qualifikation vor einer absoluten Pflichtaufgabe.

Gegen San Marino, den Letzten (!) der FIFA-Weltrangliste, pocht das ÖFB-Team im Heimspiel im Ernst-Happel-Stadion ab 20:45 Uhr (im LIVE-Ticker >>>) auf Tore im Kampf um das Ticket für die Endrunde 2026 in Kanada, Mexiko und den USA.

Tore, bitte! Das ÖFB-Team kämpft um vier Punkte >>>

Teamchef Ralf Rangnick verändert seine Startelf im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen Bosnien-Herzegowina auf vier Positionen. Statt Alexander Schlager steht Patrick Pentz zwischen den Pfosten, Kevin Danso rückt für Philipp Lienhart in die Innenverteidigung. Alexander Prass beginnt anstelle von Phillipp Mwene, Marko Arnautovic spielt statt Christoph Baumgartner.

Hier siehst du Österreich gegen San Marino live im TV >>>

Die ÖFB-Startelf: Pentz - Posch, Danso, Alaba, Prass - Laimer, Seiwald - Schmid, Sabitzer - Arnautovic, Gregoritsch

Die ÖFB-Ersatzbank: A. Schlager, Polster, Friedl, Grillitsch, Querfeld, Lienhart, Mwene, Grüll, Baumgartner, Wurmbrand, Florucz, Schöpf

Die Startelf von San Marino: Colombo - Matteoni, Cevoli, Valentini, Tosi - Zannoni, Capiccioni, Lazzari - Contadini, Nanni, Berardi

Die Ersatzbank von San Marino: Zavoli, Amici, Riccardi, Sammaritani, Rossi, Vitaioli, Pasolini, Capicchioni, Giacopetti, Sensoli, Mularoni, Valli Casadei

Die Tabelle von Österreichs Gruppe H >>>