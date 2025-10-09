Suche
    Teamchef-Challenge: So würdet ihr vs. San Marino aufstellen

    Ihr habt gewählt: Diese ÖFB-Startelf würden die LAOLA1-User in der WM-Quali zuhause gegen San Marino auf den Platz schicken.

    Auf Österreichs Nationalteam wartet am Donnerstag in der WM-Qualifikation die "Pflichtaufgabe" San Marino (20:45 Uhr im LIVE-Ticker). 

    Keine Option für die Startelf wird der angeschlagene Christoph Baumgartner sein, er wird nur auf der Bank Platz nehmen, wie Ralf Rangnick am Mittwoch verriet >>>

    Das hielt die LAOLA1-User jedoch nicht davon ab, den Niederösterreicher in eure Wunsch-Startelf zu wählen.

    So habt ihr gewählt:

    Die 11 ÖFB-Spieler mit den meisten Stimmen:

    (Stand 9.10., 13:00 Uhr)

    Platz Spieler Stimmen
    		Konrad Laimer 4.348
    		Marcel Sabitzer 4.252
    		Nicolas Seiwald 4.006
    		David Alaba 3.585
    		Phillipp Mwene 3.458
    		Romano Schmid 3.312
    		Christoph Baumgartner 2.575
    		Marko Arnautovic 2.523
    		Alexander Schlager 2.473
    		Stefan Posch 2.300
    		Philipp Lienhart 2.223

