Auf Österreichs Nationalteam wartet am Donnerstag in der WM-Qualifikation die "Pflichtaufgabe" San Marino (20:45 Uhr im LIVE-Ticker).

Keine Option für die Startelf wird der angeschlagene Christoph Baumgartner sein, er wird nur auf der Bank Platz nehmen, wie Ralf Rangnick am Mittwoch verriet >>>

Das hielt die LAOLA1-User jedoch nicht davon ab, den Niederösterreicher in eure Wunsch-Startelf zu wählen.

So habt ihr gewählt:

Die 11 ÖFB-Spieler mit den meisten Stimmen:

(Stand 9.10., 13:00 Uhr)

Platz Spieler Stimmen Konrad Laimer 4.348 Marcel Sabitzer 4.252 Nicolas Seiwald 4.006 David Alaba 3.585 Phillipp Mwene 3.458 Romano Schmid 3.312 Christoph Baumgartner 2.575 Marko Arnautovic 2.523 Alexander Schlager 2.473 Stefan Posch 2.300 Philipp Lienhart 2.223

