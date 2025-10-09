Auf Österreichs Nationalteam wartet am Donnerstag in der WM-Qualifikation die "Pflichtaufgabe" San Marino (20:45 Uhr im LIVE-Ticker).
Keine Option für die Startelf wird der angeschlagene Christoph Baumgartner sein, er wird nur auf der Bank Platz nehmen, wie Ralf Rangnick am Mittwoch verriet >>>
Das hielt die LAOLA1-User jedoch nicht davon ab, den Niederösterreicher in eure Wunsch-Startelf zu wählen.
So habt ihr gewählt:
Die 11 ÖFB-Spieler mit den meisten Stimmen:
(Stand 9.10., 13:00 Uhr)
|Platz
|Spieler
|Stimmen
|Konrad Laimer
|4.348
|Marcel Sabitzer
|4.252
|Nicolas Seiwald
|4.006
|David Alaba
|3.585
|Phillipp Mwene
|3.458
|Romano Schmid
|3.312
|Christoph Baumgartner
|2.575
|Marko Arnautovic
|2.523
|Alexander Schlager
|2.473
|Stefan Posch
|2.300
|Philipp Lienhart
|2.223