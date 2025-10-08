Tore, bitte! Das ÖFB-Team kämpft um vier Punkte

Tore, bitte!

Das ist das Motto des ÖFB-Teams für das WM-Quali-Heimspiel gegen San Marino (Do., ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker).

"Geht um einen weiteren Punkt"

In der WM-Quali gibt bei Punktegleichheit nicht das direkte Duell, sondern das Torverhältnis den Ausschlag. Und da will sich das ÖFB-Team am Ende keinen Vorwurf machen müssen.

Also soll im Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen den Letzten der FIFA-Weltrangliste ein Offensiv-Feuerwerk abgebrannt werden. Mit Christoph Baumgartner fehlt allerdings eine Offensiv-Stammkraft.

"Drei Punkte sind Pflicht, aber in Wahrheit geht es um einen weiteren Punkt", sagt Ralf Rangnick.

Was in San Marino verabsäumt wurde

Seine logische Marschroute: "Es ist wichtig, das Spiel so hoch wie möglich zu gewinnen. Es geht darum, von Anfang an Vollgas zu geben."

Das erste Duell in San Marino hat Österreich mit 4:0 für sich entschieden. Die vier Treffer fielen allesamt in der ersten halben Stunde. Das Spiel wurde überschattet vom Grazer Amoklauf.

"Wenn du dort mit dieser Schlagzahl weiterspielst, gewinnst du deutlich höher, das haben wir verabsäumt", ist Rangnick bewusst.

Die Zwerge sind nur noch am Papier welche

David Alaba warnt aber, die vermeintlichen Fußball-Zwerge dieser Welt zu unterschätzen.

"Es sieht auf dem Papier vielleicht so aus, aber die Realität ist eine andere. Das hat sich über die letzten Jahre verändert. Auch Bosnien hat sich gegen San Marino eine zeitlang schwergetan", sagt der Real-Legionär.

Gereift und dankbar

Insgesamt sieht der Kapitän das Team aber auf einem ausgezeichneten Weg: "Es fühlt sich anders an als in den letzten Jahren. Wir haben uns als Mannschaft weiterentwickelt, sind reifer geworden. Das hat man in den letzten Spielen gesehen."

Aber noch ist das WM-Ticket nicht gelöst. "Wir haben noch einen Weg zu gehen, der Fokus liegt darauf, von Spiel zu Spiel zu denken", so Alaba.

Dass in der Hauptstadt rund 40.000 Fans zugegen sein werden, freut ihn: "Das war auch ein Thema innerhalb der Mannschaft. Wir sind sehr dankbar dafür und wollen dementsprechend auftreten."

Im Idealfall mit einem Torfestival.

