Sturm-Spieler feiert U20-Weltmeistertitel mit Marokko

Marokko sichert sich den U20-Weltmeistertitel. Dank eines Doppelpacks von Yassir Zabiri schlagen die Afrikaner Argentinien mit 2:0.

Mitten im Geschehen: Sturm-Spieler Smail Bakhty, der über die volle Spielzeit auf dem Feld steht. Zuvor konnte Marokko in der K.o.-Phase bereits Südkorea, USA und Frankreich ausschalten.

Sogar Lionel Messi hat das Finale gespannt verfolgt – muss aber mit ansehen, wie die jungen Argentinier das Endspiel verlieren. Auf Instagram schreibt er:

"Hut ab, Jungs! Ihr habt ein beeindruckendes Turnier gespielt. Auch wenn wir alle gerne gesehen hätten, wie ihr den Pokal holt, sind wir stolz auf alles, was ihr uns gegeben habt, und darauf, wie ihr mit vollem Herzen die Farben unseres Landes verteidigt habt."