Der SKN St. Pölten zaubert spannende Zahlen auf LigaZwa-Parkett: 28 von 30 möglichen Punkten – so ein Traumstart gelang zuletzt der DSV Alpine 1976/77.

Besonders auffällig: die Last-Minute-Qualitäten des SKN. Derbysieger Simon spricht hier sogar von "Dunkler Magie" auf X.

In Episode 125 der Zwarakonferenz lassen Hannes, July und Patrick kleine Tabellenspielereien und "Was-wäre-wenn"-Momente Revue passieren. Außerdem gibt es eine kurze Vorschau auf die "Zwarakonferenz on Tour", die am Dienstag erscheint.

