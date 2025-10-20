NEWS

Lange Sperre! Hinterseer muss vier Spiele zuschauen

Nach seiner Tätlichkeit steht nun das Strafmaß für Hinterseer fest. Auch Diabate wird dem WAC ein Spiel fehlen.

Lange Sperre! Hinterseer muss vier Spiele zuschauen Foto: © GEPA
Lukas Hinterseer ist nach seiner Tätlichkeit im Spiel gegen die Austria für vier Spiele gesperrt worden.

In der Nachspielzeit hat der 34-Jährige nach einem Tritt gegen Tin Plavotic nach VAR-Entscheid die Eote Karte gesehen. Erst nach der Länderspielpause kann er damit wieder für die WSG auflaufen.

Cheick Mamadou Diabate vom WAC wird seinem Klub hingegen nur ein Spiel fehlen. Er hat die Rote Karte aufgrund der Verhinderung einer offensichtlichen Torchance gesehen.

