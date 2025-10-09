Hier siehst du Österreich gegen San Marino live im TV

Für das ÖFB-Team geht es in der WM-Qualifikation am Donnerstagabend (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>) in Wien gegen Außenseiter San Marino.

Österreich liegt in der Quali-Gruppe mit dem Punktemaximum von zwölf Zählern an der Spitze. Gegen den Kleinstaat sind im ausverkauften Happel-Stadion drei Punkte fix eingeplant.

Auch im Fernsehen könnt ihr die Partie natürlich mitverfolgen. Doch wo wird das Spiel übertragen?

Für alle, die Österreich gegen San Marino bequem vor dem TV sehen möchten, gilt es, am Abend ORF1 einzuschalten. Ab 20:15 Uhr startet die Vorberichterstattung, gefolgt von der Partie und der anschließenden Analyse.

Die Moderation übernimmt Oliver Polzer, kommentiert wird das Spiel von Boris Kastner-Jirka und Co-Kommentator Michael Liendl. Als Experten-Duo sind Herbert Prohaska und Viktoria Schnaderbeck mit von der Partie.

