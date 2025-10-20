Jurij Rodionov trifft bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle am Montag in der ersten Runde auf Alex De Minaur (nicht vor 17:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Rodionov ist die Nummer 154 der ATP-Weltrangliste und im Duell mit dem Australier doch klarer Außenseiter.

De Minaur, in Wien auf drei gesetzt, ist Nummer sieben der Welt und ein Mitfavorit auf den Turniersieg. Der 26-Jährige erreichte zuletzt das Viertelfinale beim ATP-Turnier in Shanghai.

