de Minaur, Alex DE
Rodionov, Jurij ROD
Heute 17:30 Uhr
NEWS

Erste Bank Open heute: Alex De Minaur - Jurij Rodionov

Zum Auftakt der Erste Bank Open in Wien wartet auf Jurij Rodionov eine schwere Aufgabe. LIVE-Infos:

Erste Bank Open heute: Alex De Minaur - Jurij Rodionov Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Jurij Rodionov trifft bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle am Montag in der ersten Runde auf Alex De Minaur (nicht vor 17:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Rodionov ist die Nummer 154 der ATP-Weltrangliste und im Duell mit dem Australier doch klarer Außenseiter.

De Minaur, in Wien auf drei gesetzt, ist Nummer sieben der Welt und ein Mitfavorit auf den Turniersieg. Der 26-Jährige erreichte zuletzt das Viertelfinale beim ATP-Turnier in Shanghai.

LIVE-Ticker:

Erste Bank Open LIVE: Der Spielplan für Montag

Tennis
Dominic Thiem macht Österreichs Tennis Hoffnung

Tennis
2
So viel Preisgeld gibt es bei den Erste Bank Open 2025

Tennis
1
Schweres Auftakt-Los für Rodionov in Wien

Tennis
Erste Bank Open 2025: Tennis-Highlight an zwei Schauplätzen

Tennis
Medvedev durchbricht Titelfluch

Tennis - ATP
Erste Bank Open LIVE: Neumayer und Schwärzler in der Quali

Tennis
5
