de Minaur, Alex DERodionov, Jurij ROD
Heute 17:30 Uhr
NEWS
Erste Bank Open heute: Alex De Minaur - Jurij Rodionov
Zum Auftakt der Erste Bank Open in Wien wartet auf Jurij Rodionov eine schwere Aufgabe. LIVE-Infos:
Jurij Rodionov trifft bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle am Montag in der ersten Runde auf Alex De Minaur (nicht vor 17:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Rodionov ist die Nummer 154 der ATP-Weltrangliste und im Duell mit dem Australier doch klarer Außenseiter.
De Minaur, in Wien auf drei gesetzt, ist Nummer sieben der Welt und ein Mitfavorit auf den Turniersieg. Der 26-Jährige erreichte zuletzt das Viertelfinale beim ATP-Turnier in Shanghai.