Ansakonferenz

So würden wir gegen Spanien aufstellen

Wie können wir gegen Spanien überraschen? Wer muss in die Startelf – und wer muss auf der Bank sitzen?

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It´s Showtime für das ÖFB-Team!

Am Donnerstag (21 Uhr im LIVE-Ticker und ab 20:30 Uhr in der LIVE-Watchparty) peilt Österreich im WM-Sechzehntelfinale die Sensation gegen Europameister Spanien an.

Welche ÖFB-Kicker haben in der Gruppenphase überzeugt? Welche Spieler sollten für das Spiel des Jahres weichen? Und wie könnten wir Spanien fordern? Die ADMIRAL Ansakonferenz diskutiert die ideale ÖFB-Startelf.

Wie würdest du aufstellen?

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Wie würdest du aufstellen gegen Spanien?

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