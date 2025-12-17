Europacöp als Podcast anhören:
Gregoritsch: Nationalheld, Nudeltor, GAK-Rückkehr?
In dieser Spezialausgabe verlässt Europacöp die europäische Klub-Bühne – denn der Fokus liegt ganz klar auf dem ÖFB-Team und der erfolgreichen WM-Qualifikation.
Mit einer LIVE-Spezialausgabe von Europacöp wurde am Dienstagabend die zweite Staffel der CANAL+ Dokumentation "Teamgeist – Unser Weg" im Wiener Uraniakino präsentiert.
Im vollbesetzten Saal sprachen Hannes und Harald gemeinsam mit ÖFB-Teamspieler Michael Gregoritsch und Co-Trainer Stefan Oesen über den emotionalen Weg des Nationalteams zur WM 2026.
Diese Themen erwarten euch in der Spezialausgabe:
Gregoritschs entscheidendes Tor zur WM-Qualifikation
Die WM-Auslosung und das Traumduell mit Argentinien und Lionel Messi
Erste Eindrücke zum neuen ÖFB-Trikot für die WM 2026
Userfragen aus der Community
Hier ansehen: