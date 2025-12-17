Mit einer LIVE-Spezialausgabe von Europacöp wurde am Dienstagabend die zweite Staffel der CANAL+ Dokumentation "Teamgeist – Unser Weg" im Wiener Uraniakino präsentiert.

Im vollbesetzten Saal sprachen Hannes und Harald gemeinsam mit ÖFB-Teamspieler Michael Gregoritsch und Co-Trainer Stefan Oesen über den emotionalen Weg des Nationalteams zur WM 2026.

Diese Themen erwarten euch in der Spezialausgabe:

Gregoritschs entscheidendes Tor zur WM-Qualifikation

Die WM-Auslosung und das Traumduell mit Argentinien und Lionel Messi

Erste Eindrücke zum neuen ÖFB-Trikot für die WM 2026

Userfragen aus der Community

Hier ansehen: