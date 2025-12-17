Europacöp

Gregoritsch: Nationalheld, Nudeltor, GAK-Rückkehr?

In dieser Spezialausgabe verlässt Europacöp die europäische Klub-Bühne – denn der Fokus liegt ganz klar auf dem ÖFB-Team und der erfolgreichen WM-Qualifikation.

Kommentare

Mit einer LIVE-Spezialausgabe von Europacöp wurde am Dienstagabend die zweite Staffel der CANAL+ Dokumentation "Teamgeist – Unser Weg" im Wiener Uraniakino präsentiert.

Im vollbesetzten Saal sprachen Hannes und Harald gemeinsam mit ÖFB-Teamspieler Michael Gregoritsch und Co-Trainer Stefan Oesen über den emotionalen Weg des Nationalteams zur WM 2026.

Diese Themen erwarten euch in der Spezialausgabe:

  • Gregoritschs entscheidendes Tor zur WM-Qualifikation

  • Die WM-Auslosung und das Traumduell mit Argentinien und Lionel Messi

  • Erste Eindrücke zum neuen ÖFB-Trikot für die WM 2026

  • Userfragen aus der Community

Hier ansehen:

Europacöp als Podcast anhören:

Mehr zum Thema

Gregoritsch über Bosnien-Tor: "Ich habe es 400 Mal gesehen"

Gregoritsch über Bosnien-Tor: "Ich habe es 400 Mal gesehen"

ÖFB-Team
10
Bundesliga-Herbst: Die Top-Elf der Überraschungen

Bundesliga-Herbst: Die Top-Elf der Überraschungen

LAOLA1
6
Der WM-Pokal kommt nach Österreich!

Der WM-Pokal kommt nach Österreich!

FIFA WM
5
Einblicke: Wurmbrand rappt, Alaba verzweifelt

Einblicke: Wurmbrand rappt, Alaba verzweifelt

ÖFB-Team
7
Sonderkontigent: FIFA nach Ticket-Wut um Beruhigung bemüht

Sonderkontigent: FIFA nach Ticket-Wut um Beruhigung bemüht

FIFA WM
4
ÖFB-Team will bei WM nahe Los Angeles residieren

ÖFB-Team will bei WM nahe Los Angeles residieren

FIFA WM
10
So viel verdient ein Profifußballer in Österreich

So viel verdient ein Profifußballer in Österreich

Bundesliga
Kommentare

Kommentare

Fußball Europacöp Harald Prantl Johannes Kristoferitsch ÖFB-Team Österreich (Team, Fußball) Ralf Rangnick Stefan Oesen Michael Gregoritsch Sport-Talk LAOLA1+ FIFA WM 2026 Fußball-WM Argentinien (Teams, Fußball) Lionel Messi Gruppenauslosung