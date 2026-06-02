Warum Rangnick fast froh über Laimers Ausschluss war

Schlussendlich war es eine gelungene WM-Generalprobe.

Obwohl das ÖFB-Team im finalen Testspiel vor der Endrunde 45 Minuten lang keine gute Figur abgab, kann es nach dem 1:0 über Tunesien (Spielbericht>>>) mit einem Erfolgserlebnis und entsprechend viel Selbstvertrauen in den Flieger über den Atlantik einsteigen.

"Das war ein anderer Test, als wir erwartet haben", gibt Nicolas Seiwald danach zu. Entscheidender Nachsatz: "Aber es war ein guter Test."

Und das aus gleich mehrerlei Gründen.

Ähnlichkeiten zu Jordanien, aber auch zu Algerien

Teamchef Ralf Rangnick wählte Tunesien als Testgegner deshalb aus, weil er von den "Adlern von Karthago" eine ähnliche Spielanlage wie bei Auftaktgegner Jordanien erwartete.

Auch mit dem letzten Gruppengegner, Algerien, seien die Nordafrikaner "ein Stück weit vergleichbar".

"Sie haben technisch gute Spieler und waren taktisch sehr diszipliniert. Ich habe heute gelesen, dass Tunesien als das Italien Afrikas gilt - nur mit dem Unterschied, dass Tunesien bei der WM ist und Italien nicht", zwinkert Rangnick. "Wir haben uns diesen Gegner bewusst ausgesucht, um entsprechend gefordert zu werden."

Nicht so gespielt, wie man es normalerweise kann

Gegen die erwartetet tiefstehenden Tunesier wies das ÖFB-Team zu Beginn viel Ballbesitz, aber wenige Kreativmomente auf. Im Gegenzug ließ man die ein oder andere "konterähnliche Situation" zu, wie es Rangnick ausdrückt.

Gleich drei Mal musste das Aluminium für Österreich in Durchgang eins retten.

"In der ersten Halbzeit haben wir es nicht so gespielt, wie wir es normalerweise können. Vor allem das Passspiel im letzten Drittel war nicht sauber genug, wir haben manchmal die falschen Entscheidungen getroffen", analysiert Rangnick.

Rangnick über Laimer-Rot: "War ganz gut, dass..."