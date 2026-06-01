Mehr als 50 Minuten musste das ÖFB-Team, nach einer Roten Karte gegen Konrad Laimer, gegen Tunesien in Unterzahl agieren - und ging dennoch als Sieger vom Platz (zum Spielbericht>>>).

Marcel Sabitzer war es, der nach 63 Minuten zum Goldtor traf. Sasa Kalajdzic, zur Pause für Marko Arnautovic eingewechselt, durfte den Treffer aus unmittelbarer Nähe betrachten.

Ein Sieg, der in Ordnung geht

Der Angreifer lobte direkt nach dem Spiel das Auftreten der Mannschaft: "Die Mentalität dieser Mannschaft ist in jedem Spiel top". Der Sieg gehe in Ordnung, so Kalajdzic - obwohl Tunesien in Hälfte eins dreimal Aluminium traf.

Doch auch das ÖFB-Team habe "noch die eine oder andere Chance gehabt", betonte der baumlange Stürmer. Wie kurz nach dem Treffer von Sabitzer, als Friedl und Posch in einer Situation am Aluminium scheiterten oder als Sabitzer unmittelbar vor Schlusspfiff aus einem Konter den Doppelpack verpasste.

Kalajdzic hat "richtig Bock" auf die WM

"Ich bin froh über den Sieg und stolz auf die Mannschaftsleistung", bilanzierte Kalajdzic. Er selbst habe bereits "richtig Bock" auf die WM. Zunächst aber freue er sich noch auf "die ein, zwei Tage, die ich mit meiner Familie verbringen kann", sagte Kalajdzic.

Das ÖFB-Team hebt am Donnerstag Richtung Vereinigte Staaten ab. Das erste WM-Spiel steigt am 17. Juni gegen Jordanien.