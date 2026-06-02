Alaba und Baumgartner: Wie schlimm sind die Verletzungen?

Am Dienstag-Vormittag herrscht Gewissheit. Bis dahin ist das große Zittern angesagt.

Die mit 1:0 gegen Tunesien gewonnene WM-Generalprobe hat zwei große Fragezeichen hinterlassen: Wie ist es um die Verletzungen von Christoph Baumgartner und David Alaba bestellt?

Baumgartners Hüftbeuger

Baumgartner wäre in der Startelf gestanden, musste nach dem Aufwärmen aber w.o. geben.

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"Es ist ihm reingestochen bei einem Schuss aufs Tor", berichtet Ralf Rangnick. Der Teamchef geht davon aus, dass der Hüftbeuger betroffen ist.

"Es sieht im Moment leider nicht so gut aus", gibt der Deutsche eine wenig optimistische Einschätzung ab.

"Er macht uns stärker"

Dass der Leipzig-Legionär in der ÖFB-Startelf auch bei der WM gesetzt wäre, ist klar.

Teamkollege Philipp Lienhart sagt: "Er ist ein absolut wichtiger Spieler für uns, das hat er oft genug bewiesen. Er kann Tore schießen, kann dem Gegner mit seiner Kreativität richtig weh tun. Er ist ein Spieler, der uns stärker macht."

"Er weiß, welchen unglaublichen Wert er nicht nur als Spieler, sondern auch als Person in dieser Mannschaft hat", ergänzt Goalie Alexander Schlager.

Alabas Verhärtung

David Alaba wiederum blieb zur Pause in der Kabine. "Er hat eine leichte Verhärtung gespürt. Deswegen sind wir da kein Risiko eingegangen", sagt Rangnick.

Der ÖFB-Kapitän hat über die gesamte Saison hinweg immer wieder wegen muskulären Problemen pausieren müssen.

Am Dienstag, um 7:30 Uhr in der Früh, geht es für das Duo zum MRT, danach sollte klar sein, wie schlimm die Verletzungen wirklich sind.