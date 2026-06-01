Trotz Unterzahl: ÖFB-Team gewinnt WM-Generalprobe gegen Tunesien

Das ÖFB-Team feiert bei der Generalprobe vor der Weltmeisterschaft 2026 einen 1:0-Heimsieg im Test gegen Tunesien.

Vor dem Anpfiff wird in einer Schweigeminute dem verstorbenen Alexander Manninger gedacht, eingeleitet von einer bewegende Rede von Sebastian Prödl.

Der Spielbeginn gehört ganz der Rangnick-Elf, die viel Ballbesitz hat. Der erste Abschluss gelingt dem ÖFB-Team nach vier Minuten durch Sabitzer aus etwa 20 Metern, sein Schuss fällt aber zu zentral aus.

Früher Lattenschuss

Aber auch die Tunesier wagen sich nach vorne. Nach einem Foul von Posch gibt es einen Freistoß von der linken Seite auf Höhe des Fünfmeterraumes. Hannibal zirkelt diesen an die Querlatte - Glück für Keeper Schlager und Österreich (12.)!

Dann ist Tunesien in der Partie angekommen. Nach einer Flanke von rechts und einem Schuss von Gharbi fällt der Ball Hannibal vor die Füße, der erneut am Aluminium scheitert und die Stange trifft (18.). Das ÖFB-Team versucht es seinerseits über die Flügel, die Hereingaben werden aber von der tunesischen Defensive ein ums andere Mal abgefangen.

Laimer sieht Rot

Nach einer Trinkpause beruhigt sich das Spiel ein wenig. Österreich hat weiterhin viel Ballbesitz, kommt aber nicht durch. Tunesien beschränkt sich aufs Kontern, ist dabei aber ähnlich erfolglos.

In Minute 36 fängt Laimer einen Steilpass der Tunesier mit der Hand ab und sieht dafür - zunächst - Gelb. Doch der VAR meldet sich und nach Überprüfung der Bilder wird Laimer vom Platz gestellt.

Den fälligen Freistoß aus 20 Metern setzt Slimane an die Stange - Österreich zum dritten Mal im Alu-Glück! In der direkt darauf folgenden Aktion kommt Chaouat nach einer Hereingabe von links zum Schuss, doch Schlager hält (39.).

In den Minuten vor der Pause gelingt es dem ÖFB-Team, das Spiel wieder ein wenig zu beruhigen und so geht es mit einem, aus rot-weiß-roter Sicht glücklichen, torlosen Remis in die Kabinen.

Frischer Wind für Hälfte zwei

Zur Pause wechselt Rangnick gleich fünf Mal: Danso, Chukwuemeka, Mwene, Friedl und Kalajdzic kommen ins Spiel. Sie ersetzen Alaba, Arnautovic, Gregoritsch, Lienhart und Schmid.

Der eingewechselte Kalajdzic hat sogleich auch die Chance auf die Führung: Er wird von Xaver Schlager rechts im Strafraum bedient, verfehlt mit seinem Schuss aber knapp das lange Eck (49.). Danach plätschert das Spiel zwischen beiden Strafräumen hin und her.

Sabitzer lässt das Happel-Oval jubeln

Nach 62 Minuten bringt Rangnick mit Wanner für Xaver Schlager noch mehr frischen Wind. Diesen bringt Österreich umgehend auch auf die Anzeigetafel: Posch legt einen langen Ball ab auch Chukwuemeka, der verlängert in Poschs Lauf. Der Mainz-Legionär bedient Sabitzer im Strafraum und der Kapitän trifft zum 1:0 (63.).

Unmittelbar darauf ist dann Tunesien im Alu-Glück: Nach einem Freistoß scheitert Friedl an der Stange, den Abpraller setzt Posch an die Latte (66.).

In den folgenden Minuten hat das ÖFB-Team die Partie trotz Unterzahl gut im Griff. Danso sieht nach einem Foul an Hannibal Gelb (76.). Kurz darauf ist auch der Arbeitstag des starken Posch beendet, er wird durch Prass ersetzt (81.).

Die Schlussphase bringt bis auf zwei Freistöße für Tunesien keine nennenswerten Gelegenheiten mehr ür die Gäste hervor. Unmittelbar vor dem Schlusspfiff hat Sabitzer aus einem Konter sogar noch die Chance auf das 2:0, scheitert aber am tunesischen Keeper.

So darf sich Österreichs Nationalteam über eine gelungene WM-Generalprobe freuen.