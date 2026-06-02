Wie aussagekräftig war dieser Test wirklich?

In der Reaction-Ausgabe der ADMIRAL Ansakonferenz sprechen Hannes und Patrick über die rot-weiß-rote Leistung, offene Personalfragen und mögliche Schlüsse für den WM-Auftakt gegen Jordanien.

"Vielleicht sollte man die Startelf nochmal überdenken und eher die Mannschaft der zweiten Hälfte spielen lassen", schreibt Stefan via Instagram.

Wer hat sich für einen Platz in der Startelf empfohlen? Wer hat noch Luft nach oben? Wie bewertest du den letzten ÖFB-Auftritt vor der WM?

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