Zwei Fünfer, ein Einser: Die Noten zu Österreich gegen Tunesien

Österreich gewinnt einen holprigen letzten Test vor der WM gegen Tunesien in Unterzahl mit 1:0. (zum Spielbericht >>>)

Schon vor dem Anpfiff gibt es den ersten Schock für das ÖFB-Team: Christoph Baumgartner verletzt sich beim Aufwärmen, er muss kurzfristig durch Michael Gregoritsch ersetzt werden.

Spielerisch tut sich die Elf von Ralf Rangnick zunächst schwer, Tunesien trifft in Hälfte eins gleich dreifach Aluminium - und Konrad Laimer sieht nach einem Handspiel als letzter Mann Rot.

Erst nach der Pause findet Österreich - in Unterzahl - so langsam in die Partie, die Einwechselspieler tun der Partie gut.

LAOLA1 analysiert die Leistung aller ÖFB-Akteure und verteilt Noten (1=Sehr Gut, 2=Gut, 3=Befriedigend, 4=Genügend, 5=Nicht Genügend, "-" = zu kurz eingesetzt).

Die Noten für die ÖFB-Kicker: