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So startet das ÖFB-Team gegen Tunesien

Diese elf Mann sollen bei der Generalprobe vor der WM für ein Erfolgserlebnis sorgen:

So startet das ÖFB-Team gegen Tunesien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Das letzte Testspiel vor der WM steht an: Österreich empfängt im Prater-Oval Tunesien (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Teamchef Ralf Rangnick startet bei der Generalprobe vor dem Aufbruch in die USA wie erwartet keine großen Experimente. Die einzig kleine Überraschung ist, wenn man so will, links in der Abwehr zu finden.

Dort startet Konrad Laimer anstelle von Phillip Mwene, der dort ebenso erwartbar war. Im Tor hat sich Rangnick für Alexander Schlager entschieden, auch David Alaba steht wie erwartet in der Startelf und wird die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen. Ansonsten setzt Rangnick auf bewährtes Personal.

ÖFB-Startelf: A. Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Laimer; Seiwald, X. Schlager; Schmid, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic

ÖFB-Ersatzbank: Pentz, Wiegele, Affengruber, Danso, Grillitsch, Gregoritsch, Kalajdzic, Mwene, Chukwuemeka, Wimmer, Prass, Friedl, Wanner, Svoboda, Schöpf

Tunesien-Startelf: Chamakh; Abdi, Rekik, Talbi, Valery; Skhiri; Khedira, Ben Slimane, Mejbri; Ghrabi, Chaouat

Tunesien-Ersatzbank: Ben Hessen, Dahmen, Arous, Bronn, Achouri, Saad, Ben Ouanes, Ayari, Mahmoud, Elloumi, Ben Hamida, Neffati, Chikhaoui, Tounekti

Die Aufstellungen beider Teams:

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