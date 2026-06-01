Norwegen Norwegen NOR
Schweden Schweden SWE
Endstand
3:1
3:0 , 0:1
  • Jörgen Strand Larsen
  • Antonio Nusa
  • Jörgen Strand Larsen
  • Alexander Isak
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Ohne Haaland: Glasner-Schützling entscheidet Test gegen Schweden

Die Norweger lassen im vorletzten Test vor der WM gegen Schweden kaum Zweifel über den Spielausgang aufkommen.

Ohne Haaland: Glasner-Schützling entscheidet Test gegen Schweden Foto: © IMAGO / Bildbyran
Textquelle: © LAOLA1
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Im Duell der skandinavischen WM-Teilnehmer besiegt Norwegen Schweden klar mit 3:1.

In Abwesenheit von Superstar Erling Haaland avanciert ein Glasner-Schützling zum Doppelpacker und Matchwinner der Norweger: Jörgen Strand Larsen netzt beim Heimsieg doppelt.

Doppelte Co-Produktion

In der achten Minute köpft der Crystal-Palace-Stürmer nach einer Ryerson-Flanke ein. Leipzigs Antonio Nusa erhöht per Schlenzer auf 2:0 (18.), ehe Strand Larsen mit seinem zweiten Treffer (37.) für den Pausenstand sorgt. Wieder ist es eine Ryerson-Flanke, diesmal allerdings eine Ecke.

Nach zahlreichen Wechseln auf beiden Seiten verkürzt Liverpool-Stürmer Alexander Isak (76.) noch auf 1:3, dabei bleibt es auch.

Für beide Teams steht die WM-Generalprobe noch an. Norwegen trifft in Gruppe I auf den Irak, Frankreich und Senegal. Für die Schweden geht es in Gruppe F gegen Japan, die Niederlande und ÖFB-Testspielgegner Tunesien.

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