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Jörgen Strand Larsen
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Antonio Nusa
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Jörgen Strand Larsen
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Alexander Isak
Ohne Haaland: Glasner-Schützling entscheidet Test gegen Schweden
Die Norweger lassen im vorletzten Test vor der WM gegen Schweden kaum Zweifel über den Spielausgang aufkommen.
Im Duell der skandinavischen WM-Teilnehmer besiegt Norwegen Schweden klar mit 3:1.
In Abwesenheit von Superstar Erling Haaland avanciert ein Glasner-Schützling zum Doppelpacker und Matchwinner der Norweger: Jörgen Strand Larsen netzt beim Heimsieg doppelt.
Doppelte Co-Produktion
In der achten Minute köpft der Crystal-Palace-Stürmer nach einer Ryerson-Flanke ein. Leipzigs Antonio Nusa erhöht per Schlenzer auf 2:0 (18.), ehe Strand Larsen mit seinem zweiten Treffer (37.) für den Pausenstand sorgt. Wieder ist es eine Ryerson-Flanke, diesmal allerdings eine Ecke.
Nach zahlreichen Wechseln auf beiden Seiten verkürzt Liverpool-Stürmer Alexander Isak (76.) noch auf 1:3, dabei bleibt es auch.
Für beide Teams steht die WM-Generalprobe noch an. Norwegen trifft in Gruppe I auf den Irak, Frankreich und Senegal. Für die Schweden geht es in Gruppe F gegen Japan, die Niederlande und ÖFB-Testspielgegner Tunesien.