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Verletzung beim Aufwärmen: Baumgartner fällt gegen Tunesien aus

Der Offensivspieler hat sich beim Aufwärmen eine Verletzung zugezogen und kann nicht starten.

Verletzung beim Aufwärmen: Baumgartner fällt gegen Tunesien aus Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Verletzungssorgen direkt vor dem Anpfiff von Österreichs WM-Generalprobe gegen Tunesien (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker>>>)!

Christoph Baumgartner hat sich allem Anschein nach beim Aufwärmen verletzt und kann nicht spielen. Statt ihm steht Michael Gregoritsch in der Startelf.

Baumgartner hat bei einem Schuss einen Stich im Oberschenkel verspürt, wie Torwarttrainer Michael Gspurning bei "Servus TV" im Halbzeit-Interview bestätigt. Welches Ausmaß die Blessur Baumgartners hat, steht noch nicht fest.

"Wir werden sehen, was da rauskommt. Hoffentlich wird es sofort wieder was", so Gspurning weiter.

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