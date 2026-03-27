Toller Start ins WM-Jahr! ÖFB-Team schießt Ghana ab

Österreich legt einen erfolgreichen Start ins WM-Jahr 2026 hin.

Das ÖFB-Team gewinnt das erste Testspiel vor der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada gegen Ghana in Wien klar mit 5:1.

Sabitzer trifft zur Führung

Beide Teams starten verhalten, in der zwölften Spielminute gibt es Elfmeter für die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick. Danso köpft Adjetey den Ball an die Hand, Kapitän Sabitzer verwandelt den fälligen Strafstoß eiskalt ins linke Eck (12./E).

Von Ghana kommt offensiv wenig, ManCity-Star Semenyo verbucht den einzigen gefährlichen Abschluss der afrikanischen Gäste in Halbzeit eins (32.). Auf der Gegenseite zwingt Baumgartner Ati-Zigi zu einer sehenswerten Parade (40.).

Wanner am 2:0 und 3:0 beteiligt

Nach der Halbzeitpause kommen Florian Wiegele und Paul Wanner zu ihrem Länderspiel-Debüt, der PSV-Legionär stellt sich gleich mit einem langen Ball Richtung Sabitzer vor. Der BVB-Akteur spielt zur Mitte, wo Gregoritsch nur noch einschieben muss - 2:0 (51.).

In der 59. Spielminute steht Wanner neuerlich im Fokus, als er einen Eckball gefährlich zur Mitte bringt. Dort verlängert Gregoritsch für Posch, der den Ball per Kopf im Netz unterbringt (59.). Kurz darauf kommt auch Carney Chukwuemeka zu seinem ÖFB-Debüt.

Traumdebüt für Chukwuemeka

Von den Ghanaern kommt herzlichst wenig, nach Anbruch der Schlussviertelstunde gelingt den Gästen dennoch der Ehrentreffer. Ayew wird nicht konsequent angegangen und jagt das Leder ins Netz, Wiegele ist ohne Abwehrchance (77.).

Praktisch mit der nächsten Aktion erzielt Chukwuemeka sein erstes Länderspiel-Tor. Über mehrere Stationen und einen perfekten Steckpass von Sabitzer ist der in England aufgewachsene Mittelfeld-Mann frei durch und vollendet unter die Latte (79.).

Erstes Länderspiel-Tor für Seiwald

In der Schlussphase darf auch Spanien-Legionär Affengruber erstmals für Rot-Weiß-Rot auflaufen.

Kurz vor Spielende darf Seiwald in seinem 45. Länderspiel über sein erstes Tor jubeln, der "Staubsauger" im ÖFB-Mittelfeld trifft aus der Distanz wunderschön ins rechte Eck (90.+2).

Österreich feiert einen erfolgreichen Start ins WM-Jahr, am Dienstag (20:45 Uhr) trifft die Auswahl von Ralf Rangnick in Wien auf Südkorea.