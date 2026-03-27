Österreichs Fußball-Nationalteam bestreitet das erste Testspiel im WM-Jahr. Gegner im Wiener Ernst-Happel-Stadion ist Ghana - ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker und als LIVE-Watchparty >>>

Im ÖFB-Team unter anderem dabei sind die Neulinge Paul Wanner und Carney Chukwuemeka, die beide ihre ÖFB-Debüts feiern könnten. Deine ÖFB-Startelf gegen Ghana - Stimme ab!

Ghana, ebenso WM-Teilnehmer, verlor zuletzt zwei Testspiele in Folge: 0:2 gegen Japan und 0:1 gegen Südkorea. Starspieler der Mannschaft ist Antoine Semenyo von Manchester City mit einem Marktwert von 75 Millionen Euro.

Österreich - Ghana im LIVE-Ticker: