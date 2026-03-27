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Österreich AUT
Ghana GHA
Heute 18:00 Uhr
NEWS
Testspiel heute: Österreich - Ghana
Auftakt ins WM-Jahr! Das ÖFB-Team testet in Wien gegen Ghana. LIVE-Infos:
Österreichs Fußball-Nationalteam bestreitet das erste Testspiel im WM-Jahr. Gegner im Wiener Ernst-Happel-Stadion ist Ghana - ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker und als LIVE-Watchparty >>>
Im ÖFB-Team unter anderem dabei sind die Neulinge Paul Wanner und Carney Chukwuemeka, die beide ihre ÖFB-Debüts feiern könnten. Deine ÖFB-Startelf gegen Ghana - Stimme ab!
Ghana, ebenso WM-Teilnehmer, verlor zuletzt zwei Testspiele in Folge: 0:2 gegen Japan und 0:1 gegen Südkorea. Starspieler der Mannschaft ist Antoine Semenyo von Manchester City mit einem Marktwert von 75 Millionen Euro.