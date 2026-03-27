"Neuzugänge" schlagen voll ein: Die Einzelkritik zu ÖFB vs. Ghana

Österreich bezwingt Ghana im ersten Testspiel des WM-Jahres 2026 im Wiener Ernst-Happel-Stadion deutlich mit 5:1 (zum Spielbericht>>>).

Die Rangnick-Elf war über 90 Minuten das klar spielbestimmende Team. Beim ersten der beiden WM-Vorbereitungsspiele im März wussten zahlreiche Teamicker zu überzeugen - ganz besonders taten dies die beiden Neulinge Carney Chukwuemeka und Paul Wanner.

LAOLA1 analysiert die Leistung aller ÖFB-Akteure und verteilt Noten (1=Sehr Gut, 2=Gut, 3=Befriedigend, 4=Genügend, 5=Nicht Genügend, "-" = zu kurz eingesetzt).

Das sind die Noten für die ÖFB-Kicker: