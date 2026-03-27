Österreich Österreich AUT
Ghana Ghana GHA
Endstand
5:1
1:0 , 4:1
  • Marcel Sabitzer
  • Michael Gregoritsch
  • Stefan Posch
  • Carney Chukwuemeka
  • Nicolas Seiwald
  • Jordan Ayew
  • Einzelkritik
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
Einzelkritik

"Neuzugänge" schlagen voll ein: Die Einzelkritik zu ÖFB vs. Ghana

Ein wahres Torspektakel lieferte das ÖFB-Team im ersten WM-Test. Dabei überzeugten vor allem jene beide Akteure, die sich erst kürzlich für Österreich entschieden haben.

"Neuzugänge" schlagen voll ein: Die Einzelkritik zu ÖFB vs. Ghana Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Österreich bezwingt Ghana im ersten Testspiel des WM-Jahres 2026 im Wiener Ernst-Happel-Stadion deutlich mit 5:1 (zum Spielbericht>>>).

Die Rangnick-Elf war über 90 Minuten das klar spielbestimmende Team. Beim ersten der beiden WM-Vorbereitungsspiele im März wussten zahlreiche Teamicker zu überzeugen - ganz besonders taten dies die beiden Neulinge Carney Chukwuemeka und Paul Wanner.

LAOLA1 analysiert die Leistung aller ÖFB-Akteure und verteilt Noten (1=Sehr Gut, 2=Gut, 3=Befriedigend, 4=Genügend, 5=Nicht Genügend, "-" = zu kurz eingesetzt).

Das sind die Noten für die ÖFB-Kicker:

test

ALEXANDER SCHLAGER

bis zur 46. Minute

Der Torhüter von Red Bull Salzburg hatte in den ersten 45 Minuten relativ wenig zu tun. Auszeichnen musste er sich kein einziges Mal. Ansonsten mit Ball sehr sicher. Ein ordentlicher Auftritt der etatmäßigen Nummer eins im ÖFB-Team.

test

STEFAN POSCH

90 Minuten, Gelb

Defensiv hatte der Bologna-Legionär mit Manchester-City-Star Antoine Semenyo den vermutlich härtesten Gegenspieler, verteidigte aber alles souverän weg. Offensiv versuchte er sich immer wieder einzubauen, der große Output blieb aber aus. Passquote ebenfalls ausbaufähig. Nach Seitenwechsel mit einer Steigerung, zuerst scheiterte er noch im eins gegen eins, dann traf er nach einer Ecke selbst.

test

KEVIN DANSO

bis zur 46. Minute

Der Innenverteidiger holte den Elfmeter zum Führungstreffer mit einem guten Offensivlauf heraus. Ansonsten in der Defensive nicht so sattelfest wie gewohnt. Leistete sich zweimal Aussetzer, die einmal von Marco Friedl und einmal von Nicolas Seiwald ausgebügelt werden mussten.

test

MARCO FRIEDL

bis zur 61. Minute

Sein Nebenmann lieferte einen blitzsauberen Auftritt ab. Mit Ball stark und auch in den Zweikämpfen kompromisslos. Der Bremen-Kapitän konnte in der ohnehin umkämpften Innenverteidigung auf sich aufmerksam machen.

test

PHILIPP MWENE

bis zur 46. Minute

Solide, mehr aber auch nicht. Der Mainz-Kicker schaltete sich zwar immer wieder vorne mit ein, seine Flanken fanden jedoch selten die Mitspieler.

test

FLORIAN GRILLITSCH

bis zur 46. Minute

Der Portugal-Legionär lieferte genau das, was von ihm erwartet wird. Sicherheit im Spiel mit dem Ball, eine gute Passquote und die nötige Übersicht im Aufbau. Hatte zudem die meisten Ballkontakte in der ersten Hälfte. Rettete außerdem einmal als letzter Mann mit einer starken Grätsche.

test

NICOLAS SEIWALD

90 Minuten

Das Herz des ÖFB-Teams knüpfte nahtlos an seine guten Leistungen bei RB Leipzig an. Wie immer wichtig im Gegenpressing und im Spielaufbau. Bügelte zudem einmal einen Fehler von Kevin Danso als letzter Mann aus. Krönte seine Leistung in der Schlussphase mit seinem sehenswerten ersten Länderspiel-Treffer.

test

CHRISTOPH BAUMGARTNER

bis zur 61. Minute

"Baumi" wie immer viel unterwegs. Der Leipzig-Spieler versuchte, viel zu initiieren. Zudem ein sehr guter Kopfball, der den Weg jedoch nicht ins Tor fand. Bereitete zudem nach Seitenwechsel eine Topchance von Stefan Posch vor.

test

MARCEL SABITZER

90 Minuten

Der Kapitän erzielte vom Punkt den Führungstreffer für das ÖFB-Team. Probierte immer wieder viel über seine linke Seite, bereitete zudem den Kopfball von Baumgartner mustergültig vor. Nach Seitenwechsel lieferte er den Assist zum 2:0 durch Gregoritsch und dem 4:1 durch Debütant Chukwuemeka.

test

ROMANO SCHMID

bis zur 46. Minute

In der Anfangsphase der beste Österreicher, sehr aktiv sowohl im Pressing als auch mit Ball. Leitete zudem den Elfmeter mit einem starken Ball in die Tiefe ein. Danach etwas abgetaucht und mit weniger Ballberührungen.

test

MICHAEL GREGORITSCH

bis zur 61. Minute

Tor und Vorlage und das mit nur 14 Ballkontakten. Der Stürmer hatte einen schweren Stand als Solo-Spitze. War aber wie immer da, wenn er gebraucht wurde. Erzielte das 2:0 nach Sabitzer-Vorarbeit und bereitete den dritten Treffer durch Stefan Posch per Kopf vor.

test

FLORIAN WIEGELE

ab der 46. Minute

Solides Debüt für den Torhüter. Beim einzigen Gegentor konnte er nichts machen.

test

PATRICK WIMMER

ab der 46. Minute

Wie immer engagiert und viel unterwegs. Jedoch mit weniger Durchschlagskraft. Holte sich zudem bei einem Zweikampf eine blutige Nase ab.

test

ALEXANDER PRASS

ab der 46. Minute

Offensiv hui, defensiv pfui. Der Hoffenheim-Legionär mit einer durchschnittlichen Leistung, Highlights gab es nur im Spiel nach vorne.

test

PHILIPP LIENHART

ab der 46. Minute

Dem Freiburg-Legionär war die längere Verletzungspause anzumerken. War beim Gegentor zu passiv und kam so nicht in den Zweikampf.

test

PAUL WANNER

ab der 46. Minute

Starker Einstand von der "Neuerwerbung". Von Beginn an sehr engagiert und mit klugen Pässen. Leitete zudem das 3:0 durch Posch mit seiner Ecke ein. Zeigte auf der Doppelsechs eine mehr als ansprechende Leistung. Kategorie: Macht Lust auf mehr.

test

CARNEY CHUKWUEMEKA

ab der 61. Minute

Ähnlich wie bei Wanner ein perfektes Debüt für den Dortmund-Legionär. Leitete das 4:1 selbst ein und schloss eiskalt unter die Latte ab.

test

MARKO ARNAUTOVIC

ab der 61. Minute

Wie immer mit viel Spielfreude. Leider ging ihm offensiv nicht viel auf.

test

MICHAEL SVOBODA

ab der 61. Minute

Solider Auftritt vom Innenverteidiger, mehr aber auch nicht.

test

SASA KALAJDZIC

ab der 80. Minute

Zu kurz eingesetzt.

test

DAVID AFFENGRUBER

ab der 80. Minute

Zu kurz eingesetzt.

Letztmals WM: Das war die historische Quali für 1998

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

ÖFB-Kader im WM-Check: Das sind die Wackelkandidaten

ÖFB-Kader im WM-Check: Das sind die Wackelkandidaten

ÖFB-Team
30
Watchparty! Verfolge die Partie Österreich vs. Ghana

Watchparty! Verfolge die Partie Österreich vs. Ghana

ÖFB-Team
5
Rangnick äußert sich über ÖFB-Vertragsgespräche

Rangnick äußert sich über ÖFB-Vertragsgespräche

ÖFB-Team
21
Rangnick: "Bis jetzt haben die Neuen noch gelacht"

Rangnick: "Bis jetzt haben die Neuen noch gelacht"

ÖFB-Team
35
Toller Start ins WM-Jahr! ÖFB-Team schießt Ghana ab

Toller Start ins WM-Jahr! ÖFB-Team schießt Ghana ab

ÖFB-Team
68
Testspiel LIVE: Österreich - Ghana

Testspiel LIVE: Österreich - Ghana

ÖFB-Team
45
Laimer als Österreichs Fußballer des Jahres geehrt

Laimer als Österreichs Fußballer des Jahres geehrt

Fußball
1

Kommentare

Fußball ÖFB-Team Österreich (Team, Fußball) ÖFB WM-Qualifikation FIFA WM 2026 LAOLA1+ Kevin Danso Konrad Laimer Nicolas Seiwald Romano Schmid Marcel Sabitzer Marko Arnautovic Xaver Schlager Alexander Schlager Patrick Wimmer Christoph Baumgartner Philipp Lienhart Phillipp Mwene Ralf Rangnick Alessandro Schöpf Michael Gregoritsch Ghana