Sabitzer: "Ghana ist nicht irgendeine Truppe"

Besser hätte sich das ÖFB-Team den Start ins WM-Jahr 2026 wohl kaum vorstellen können.

Ghana wurde im ersten Vorbereitungsspiel auf die Endrunde Mitte Juni in den USA, Mexiko und Kanada mit 5:1 abgefertigt. Spielbericht >>>

Vor 40.200 Fans im Wiener Ernst-Happel-Stadion leitete Kapitän Marcel Sabitzer den Torreigen per Elfmeter früh ein. Es war der Dosenöffner in einer ersten Halbzeit, in der nicht alles perfekt lief.

"Wir waren am Anfang noch etwas unsauber in paar Situationen", wusste der BVB-Legionär im ORF-Interview.

Zufrieden und stolz

Das fiel nicht ins Gewicht, weil der 72. der FIFA-Weltrangliste insbesondere in der Offensive kaum auffällig wurde.

"Wir haben es solide gemacht. Wir hatten ganz gute Tormöglichkeiten, haben gut von hinten nach vorne gespielt, das Spiel kontrolliert. Und sie waren etwas passiv", so Sabitzer.

Letzteres nutzte die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick in der zweiten Halbzeit zu gleich vier Treffern. "5:1, ein hochverdienter Sieg - Ghana ist nicht irgendeine Truppe. Deshalb sind wir zufrieden, stolz auch. So kann es weitergehen", freute sich Sabitzer.

"Stehen in der Pflicht, ihnen guten Fußball zu bieten"

Es sei "sehr wichtig" gewesen, mit einem Erfolgserlebnis in die WM-Vorbereitung zu starten.

Sabitzer erklärte: "Heute waren 40.000 Fans hier, da stehen wir in der Pflicht, ihnen guten Fußball zu bieten und Energie zu zeigen, damit sie sich mit uns identifizieren können."

Das ist dem ÖFB-Team gelungen, am Dienstag (20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>) soll dies gegen Südkorea erneut gelingen.