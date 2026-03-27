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Vor ÖFB-Spiel: Spieler von Ghana mutmaßlich bestohlen

Die Schadenssumme liege im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

Vor ÖFB-Spiel: Spieler von Ghana mutmaßlich bestohlen Foto: © GETTY
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Spieler des Fußball-Nationalteams aus Ghana sollen kurz vor ihrem Match gegen das ÖFB-Team in Wien bestohlen worden sein.

Donnerstagfrüh wurden Polizisten der Inspektion Langobardenstraße in ein Hotel in Wien-Donaustadt gerufen. Ein Mitarbeiter der Unterkunft gab demnach an, dass mutmaßlich zwei hochpreisige Uhren aus Hotelzimmern fehlen würden.

Die Polizei bestätigte der APA einen entsprechenden Online-Bericht der "Kronen Zeitung".

Schaden im fünfstelligen Bereich

Die Betroffenen sollen den Vorfall bereits am Mittwoch bemerkt haben. Der Schaden liegt laut derzeitigem Stand im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Diebstahl von Bargeld wurde nicht angezeigt.

Österreichs Fußball-Nationalteam startet am Freitagabend (18:00 Uhr im Live-Ticker) mit einem Testspiel im Ernst Happel Stadion gegen Ghana ins WM-Jahr.

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