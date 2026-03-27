Das ist die ÖFB-Startaufstellung gegen Ghana

Um 18 Uhr bestreitet das ÖFB-Team das erste von zwei März-Testspielen, Gegner ist der vierfache Afrikacup-Champion Ghana (ab 18 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Die Ansakonferenz veranstaltet eine LIVE-Watch-Party zum Spiel>>>

Teamchef Ralf Rangnick wartet dabei nicht mit allzu großen Überraschungen auf. In der Abwehr darf sich Marco Friedl in der Innenverteidigung versuchen. Auf der Sechser-Position startet neben Nicolas Seiwald diesmal Florian Grillitsch.

Konrad Laimer sitzt zu Beginn auf der Bank, ebenso wie der etatmäßige Kapitän David Alaba sowie dessen Stellvertreter Marko Arnautovic. Marcel Sabitzer wird die Mannschaft als Kapitän auf's Feld führen.

Die ÖFB-Startelf: A. Schlager; Posch, Danso, Friedl, Mwene; Grillitsch, Seiwald; Baumgartner, Sabitzer, Schmid; Gregoritsch

Die ÖFB-Ersatzbank: Lawal, Pentz, Wiegele, X. Schlager, Arnautovic, Alaba, Kalajdzic, Lienhart, Chukwuemeka, Laimer, Wimmer, Prass, Wanner, Svoboda

Die Ghana-Startelf: Ati-Zigi; Köhn, Yirenkyi, Djiku; Adjetey, Partey, Sibo, Adu; J. Ayew; Fatawu Issahaku, Semenyo

Die Ghana-Ersatzbank: Asare, Anang, Pfeiffer, I. Sulemana, Mensah, Oqusu, Baah, Opoku, Oppong, K. Sulemana, Yeboah, Luckassen, Senaya, Agyei