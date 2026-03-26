Rangnick: "Bis jetzt haben die Neuen noch gelacht"

"Die vier haben einen guten Eindruck hinterlassen", sagt der Teamchef über sie.
Michael Gregoritsch ergänzt: "Wenn man sieht, wie oft die vier gelacht und sich an Gesprächen beteiligt haben, spiegelt das sehr gut wider, wie einfach es ihnen das ganze Team macht. Das sind gute Spieler und Charaktere."
Rangnick fügt mit einem Grinser hinzu: "Bis jetzt haben sie noch gelacht, bis jetzt musste ja auch noch keiner vor der Mannschaft singen."
Ghana ist Algerien
Gegner Ghana ist übrigens der Test für das finale WM-Gruppenspiel, wurde aufgrund seiner Ähnlichkeit zu Algerien ausgewählt.
"Sie haben beide einen eher spielerischen Ansatz, versuchen über Kombinationsspiel zu dominieren, auch ein bisschen zu zocken. Trotzdem haben sie eine gewisse Körperlichkeit und Physis im Team. Sie spielen mal mit einer Vierer-, mal mit einer Dreierkette. Im Sturm haben sie eine gute Geschwindigkeit. Wir freuen uns darauf, entsprechend gefordert zu werden", erklärt Rangnick.
Die WM kommt mit diesem Spiel wieder ein Stück näher, das spürt auch Gregoritsch: "Das Kribbeln ist bei uns schon extrem groß."
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