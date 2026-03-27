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Laimer als Österreichs Fußballer des Jahres geehrt

Der ÖFB-Spieler erhielt die Auszeichnung vor dem Test gegen Ghana.

Laimer als Österreichs Fußballer des Jahres geehrt Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Konrad Laimer ist erstmals in seiner Karriere als Österreichs Fußballer des Jahres geehrt worden.

Der Bayern-München-Profi erhielt den Pokal für 2025 am Freitag vor dem ersten WM-Testspiel des ÖFB-Teams gegen Ghana in Wien aus den Händen von APA-Sportchefin Birgit Egarter.

Laimer hatte die von der APA - Austria Presse Agentur unter den zwölf Bundesliga-Trainern durchgeführte Wahl klar vor Christoph Baumgartner, der 2024 triumphiert hatte, und Marko Arnautovic gewonnen. Zehn der zwölf Trainer wählten Laimer auf Platz eins.

Der 28-jährige Salzburger wurde mit den Bayern im Vorjahr als unumschränkter Stammspieler erstmals in seiner Laufbahn deutscher Meister.

In der ersten erfolgreichen WM-Qualifikation des ÖFB-Teams seit jener für 1998 gelang ihm u.a. im wichtigen Auswärtsspiel in Bosnien das Siegestor zum 2:1. Im Test gegen Ghana saß der Allrounder vorerst auf der Ersatzbank.

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