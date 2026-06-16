Schicker über Rangnick: "Man kann ihm wirklich nur dankbar sein"

Am Mittwochmorgen startet Österreichs Nationalteam gegen Jordanien in die Weltmeisterschaft 2026 (ab 06:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

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Mit einem Auftaktsieg im ersten WM-Spiel seit 28 Jahren könnte das ÖFB-Team bereits einen großen Schritt in Richtung K.-o.-Phase machen.

Das Team ist der Star

Hoffenheim-Sportchef Andreas Schicker ist optimistisch: "Ich denke, dass Österreich die Gruppenphase auf jeden Fall überstehen wird und auch im Sechzehntelfinale gute Chancen hat", sagt er der "BILD".

Für den Steirer gibt es im ÖFB-Team keinen herausragenden Star. "Wir funktionieren als Team einfach gut. Und auch das Trainerteam macht es einfach sehr gut. Da ist etwas zusammengewachsen."

"Ein absoluter Erfolgsgarant"

Der 39-Jährige lobt insbesondere Teamchef Ralf Rangnick, der seinen Vertrag beim ÖFB kürzlich bis zur EURO 2028 verlängert hat.

Schicker: "Als Österreicher kann man ihm wirklich nur dankbar sein. Er hat erst den Vereinsfußball und jetzt die Nationalmannschaft auf ein neues Level gehoben. Er ist ein absoluter Erfolgsgarant und wird sehr positiv im ganzen Land angesehen."

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