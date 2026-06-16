Public Viewing in Wien: Hier kannst du gemeinsam WM schauen

Die Fußball-WM 2026 ist in vollem Gange.

Da das Turnier in Kanada, Mexiko und den USA stattfindet, finden viele Spiele zur späten Stunde bzw. nachts unserer Zeit statt.

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Dennoch kann man an vielen Locations in Wien die Spiele live verfolgen. LAOLA1 listet einige Orte für euch auf:

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Champions Sports Bar

Im 1. Bezirk kann man alle Spiele der WM sehen, selbst diese, die in der Nacht stattfinden. Auch für gutes Essen ist gesorgt. Bei den Duellen um 6 Uhr wird Frühstück geboten, beim Anpfiff um 4 Uhr werden Gulasch und Würstel serviert.

Village Cinema Wien Mitte

Die WM im Kinosaal! Ausgewählte WM-Highlights auf der großen Kinoleinwand (z. B. AUT-Spiele, Halbfinale, Finale). Weitere Infos via Cineplexx.

Ulrich & Erich

Am St. Ulrichsplatz im siebten Bezirk werden einige wichtige Partien übertragen. Darunter Österreich gegen Jordanien (17.6.) und Österreich gegen Argentinien (22.6.)

Chelsea

Alle Spiele des ÖFB-Teams und mehr kann man im 8. Bezirk miterleben.

Das flash

Wer die Spiele im 20. Bezirk miterleben will, ist im "das flash" gut aufgehoben. Auch hier gibt es ausgewählte Begegnungen zu sehen.

Charlie P´s

Auch auf der Währingerstraße kommen Fußballfans auf ihre Kosten. In diesem Pub werden einige Duelle gezeigt, darunter zwei ÖFB-Spiele.

SALETTL am Campus 1090

Ausgewählte Spiele (Österreich-Spiele bereits ausgebucht). Das Programm

Francis im Kaiser-Franz-Josef-Bahnhof

Über die gesamte WM (11. Juni bis 19. Juli) Übertragung der Spiele zwischen 18:00 und 24:00 Uhr (44 Spiele). 3 x 5 Meter großer Screen. Die FRANCIS Plaza bietet Platz für bis zu 500 Personen. Das gastronomische Angebot ist inspiriert von den teilnehmenden Nationen.

Gleis//Garten

Im 12. Bezirk werden besondere Spiele auf einer XXL-Leinwand übertragen, darunter Österreich gegen Argentinien.

The Long Hall

Für Essen und Irish-Pub-Feeling ist im 8. Bezirk gesorgt. Hier werden alle ÖFB-Duelle und weitere ausgewählte Gruppenspiele gezeigt.

Hawidere

Alle WM-Spiele auf Leinwand und Screens. Eigenes WM-Bier „Rot Weiß Rot Zwickl“ + Spielminuten-Bingo (Gewinn: Freibier).

Würstelstand Leo

Besonderheiten: WM beim Würstelstand. Öffnungszeiten: Mo-Sa 10:30 - 04:00, So 12:00 - 24:00



Immersive Center am Donauturm

Eine weitere große Public-Viewing-Location befindet sich im 22. Bezirk. Tickets werden benötigt.

Cineplexx Donau Zentrum

Ein weiteres Highlight wartet im 22. Bezirk. Dort kann man spezielle Spiele auf der Kinoleinwand verfolgen.

Das sind jedoch nicht die einzigen Möglichkeiten, die Spiele mitzuerleben. Genauere Infos und weitere Orte hat die WKO aufgelistet.

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