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Public Viewing in Wien: Hier kannst du gemeinsam WM schauen
Die WM läuft! Du willst die Spiele mit Freunden gemeinsam schauen? LAOLA1 listet alle Orte in Wien auf, an denen es ein Public Viewing geben wird.
Die Fußball-WM 2026 ist in vollem Gange.
Da das Turnier in Kanada, Mexiko und den USA stattfindet, finden viele Spiele zur späten Stunde bzw. nachts unserer Zeit statt.
WM - 2026 Der Spielplan im Überblick >>>
Dennoch kann man an vielen Locations in Wien die Spiele live verfolgen. LAOLA1 listet einige Orte für euch auf:
Alle Public-Viewing-Orte in Wien >>>
Champions Sports Bar
Im 1. Bezirk kann man alle Spiele der WM sehen, selbst diese, die in der Nacht stattfinden. Auch für gutes Essen ist gesorgt. Bei den Duellen um 6 Uhr wird Frühstück geboten, beim Anpfiff um 4 Uhr werden Gulasch und Würstel serviert.
Village Cinema Wien Mitte
Die WM im Kinosaal! Ausgewählte WM-Highlights auf der großen Kinoleinwand (z. B. AUT-Spiele, Halbfinale, Finale). Weitere Infos via Cineplexx.
Ulrich & Erich
Am St. Ulrichsplatz im siebten Bezirk werden einige wichtige Partien übertragen. Darunter Österreich gegen Jordanien (17.6.) und Österreich gegen Argentinien (22.6.)
Chelsea
Alle Spiele des ÖFB-Teams und mehr kann man im 8. Bezirk miterleben.
Das flash
Wer die Spiele im 20. Bezirk miterleben will, ist im "das flash" gut aufgehoben. Auch hier gibt es ausgewählte Begegnungen zu sehen.
Charlie P´s
Auch auf der Währingerstraße kommen Fußballfans auf ihre Kosten. In diesem Pub werden einige Duelle gezeigt, darunter zwei ÖFB-Spiele.
SALETTL am Campus 1090
Ausgewählte Spiele (Österreich-Spiele bereits ausgebucht). Das Programm
Francis im Kaiser-Franz-Josef-Bahnhof
Über die gesamte WM (11. Juni bis 19. Juli) Übertragung der Spiele zwischen 18:00 und 24:00 Uhr (44 Spiele). 3 x 5 Meter großer Screen. Die FRANCIS Plaza bietet Platz für bis zu 500 Personen. Das gastronomische Angebot ist inspiriert von den teilnehmenden Nationen.
Gleis//Garten
Im 12. Bezirk werden besondere Spiele auf einer XXL-Leinwand übertragen, darunter Österreich gegen Argentinien.
The Long Hall
Für Essen und Irish-Pub-Feeling ist im 8. Bezirk gesorgt. Hier werden alle ÖFB-Duelle und weitere ausgewählte Gruppenspiele gezeigt.
Hawidere
Alle WM-Spiele auf Leinwand und Screens. Eigenes WM-Bier „Rot Weiß Rot Zwickl“ + Spielminuten-Bingo (Gewinn: Freibier).
Würstelstand Leo
Besonderheiten: WM beim Würstelstand. Öffnungszeiten: Mo-Sa 10:30 - 04:00, So 12:00 - 24:00
Immersive Center am Donauturm
Eine weitere große Public-Viewing-Location befindet sich im 22. Bezirk. Tickets werden benötigt.
Cineplexx Donau Zentrum
Ein weiteres Highlight wartet im 22. Bezirk. Dort kann man spezielle Spiele auf der Kinoleinwand verfolgen.
Das sind jedoch nicht die einzigen Möglichkeiten, die Spiele mitzuerleben. Genauere Infos und weitere Orte hat die WKO aufgelistet.